Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con arquitectura del siglo pasado y mucho campo
Un destino escondido en la provincia sorprende con su tranquilidad, su valor histórico y su paisaje detenido en el tiempo.
A veces no hace falta irse muy lejos para vivir mini vacaciones inolvidables. En la provincia de Buenos Aires existe un pequeño pueblo que parece haberse detenido en otra época y que es perfecto para descansar un fin de semana o en una escapada relámpago.
Con apenas 200 habitantes, este destino es ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y respirar aire puro, lejos del ritmo acelerado de la ciudad. Su encanto está en su arquitectura, sus calles tranquilas y el paisaje que cambia con cada estación.
Además de su calma, este pueblo esconde un importante fragmento de la historia argentina, lo que lo convierte en una visita que combina relax y cultura. Es un rincón que invita a recorrer sus plazas, descubrir sus museos y dejarse llevar por el paso lento del tiempo.
Qué se puede hacer en Mariano Benítez
En Mariano Benítez cada detalle cuenta. Caminar por sus calles es como viajar al pasado: las casas, la plaza y la iglesia principal conservan una arquitectura de principios de 1900 que se mantiene intacta. La frondosa arboleda acompaña en cada recorrido y da al lugar una postal que se transforma en cada estación del año.
El pueblo tiene además un espacio que marca su peso en la historia: el Museo Batalla de Cepeda, que recuerda una de las gestas más significativas para el futuro político del país. A esto se suma la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, cuya fachada es un clásico que se mantiene como postal obligada en cada visita.
Si tenés la suerte de visitar el lugar el 16 de julio, vas a poder ver cómo el pueblo entero celebra su fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen, una tradición que moviliza tanto a vecinos como a visitantes, dejando en claro que la identidad y las costumbres siguen vivas.
Dónde queda Mariano Benítez
El pueblo se ubica en el partido de Pergamino, en la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a tan solo 7 kilómetros de la ciudad cabecera, lo que lo convierte en un destino ideal para quienes buscan cercanía y un plan distinto sin alejarse demasiado.
Mariano Benítez está al este de la Ruta Provincial 32 y a pocos kilómetros del Arroyo del Medio, límite natural que divide Buenos Aires de Santa Fe. Además, bordea con la localidad santafesina de General Gelly, lo que amplía las opciones de recorrido para quienes lleguen hasta allí.
La ubicación del pueblo permite que sea un destino accesible tanto para quienes viajan desde Rosario, Pergamino o Buenos Aires, ofreciendo una escapada cómoda y sin complicaciones.
Cómo llegar a Mariano Benítez
Para llegar a Mariano Benítez la mejor opción es tomar la Ruta Provincial 32, que conecta Pergamino con Rosario. Una vez en el kilómetro 17, hay que tomar el acceso hacia Manuel Ocampo y luego seguir por un camino pavimentado que, tras 10 kilómetros, te dejará en el centro del pueblo.
El trayecto es simple y apto para cualquier tipo de vehículo, por lo que se transforma en un plan perfecto para un viaje corto de fin de semana. La recomendación es llevar calzado cómodo para recorrer a pie las calles y no perderse ningún detalle del lugar.
Además, por su cercanía a otros puntos turísticos, es una opción ideal para quienes quieren armar una ruta más amplia y sumar otros destinos a la aventura. Sin dudas, Mariano Benítez es una joyita rural que espera ser descubierta.
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