Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con arquitectura del siglo pasado y mucho campo

Si tenés la suerte de visitar el lugar el 16 de julio, vas a poder ver cómo el pueblo entero celebra su fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen, una tradición que moviliza tanto a vecinos como a visitantes, dejando en claro que la identidad y las costumbres siguen vivas.

Dónde queda Mariano Benítez

Mariano Benitez Esquina

El pueblo se ubica en el partido de Pergamino, en la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a tan solo 7 kilómetros de la ciudad cabecera, lo que lo convierte en un destino ideal para quienes buscan cercanía y un plan distinto sin alejarse demasiado.

Mariano Benítez está al este de la Ruta Provincial 32 y a pocos kilómetros del Arroyo del Medio, límite natural que divide Buenos Aires de Santa Fe. Además, bordea con la localidad santafesina de General Gelly, lo que amplía las opciones de recorrido para quienes lleguen hasta allí.

La ubicación del pueblo permite que sea un destino accesible tanto para quienes viajan desde Rosario, Pergamino o Buenos Aires, ofreciendo una escapada cómoda y sin complicaciones.

Cómo llegar a Mariano Benítez

Para llegar a Mariano Benítez la mejor opción es tomar la Ruta Provincial 32, que conecta Pergamino con Rosario. Una vez en el kilómetro 17, hay que tomar el acceso hacia Manuel Ocampo y luego seguir por un camino pavimentado que, tras 10 kilómetros, te dejará en el centro del pueblo.

El trayecto es simple y apto para cualquier tipo de vehículo, por lo que se transforma en un plan perfecto para un viaje corto de fin de semana. La recomendación es llevar calzado cómodo para recorrer a pie las calles y no perderse ningún detalle del lugar.

Además, por su cercanía a otros puntos turísticos, es una opción ideal para quienes quieren armar una ruta más amplia y sumar otros destinos a la aventura. Sin dudas, Mariano Benítez es una joyita rural que espera ser descubierta.