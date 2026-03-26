Turismo en el norte argentino: el pueblo jujeño que combina arte rupestre, cultura y paisajes únicos

En el corazón de la Puna jujeña, un pequeño pueblo se ganó un lugar entre los destinos más atractivos del país. Se trata de una joya del norte argentino que combina paisajes imponentes, historia milenaria y turismo comunitario. Y no es casualidad que haya sido elegido para representar a Argentina en el certamen Best Tourism Villages impulsado por la Organización Mundial del Turismo de la ONU.