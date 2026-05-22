Ofertas únicas: el supermercado que está vendiendo televisores y heladeras con grandes descuentos
Los beneficios son claves para aprovechar de cara a la renovación de uno de los electrodomésticos más importantes gracias a las ofertas de las grandes cadenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Arrancó mayo y los supermercados Carrefour pusieron en marcha sus nuevas promociones, con descuentos en electrodomésticos, incluyendo TVs, heladeras, lavarropas y aires acondicionados.
Promociones en Supermercado Carrefour
Los programas de descuentos son varios. Uno de ellos consiste en un 25% de descuento en un pago en productos seleccionados y 18 cuotas sin interés. Uno de los productos destacados es el Smart TV 58 Philco 4k android.
Se trata de un televisor que presenta las siguientes características:
- Resolución 4K UHD
- Sistema Operativo Android TV
- Tecnología de Panel LED: panel con relación de aspecto 16:9 y brillo de 280 cd/m2, diseñado para proporcionar uniformidad luminosa en diferentes condiciones de iluminación ambiental
- Tasa de actualización de 60 Hz y tiempo de respuesta de 8 ms
- Cuenta con cuatro puertos HDMI y un puerto USB
- Sistema de Audio: presenta dos parlantes internos con una potencia combinada de 16W, lo que proporciona una salida de audio estandarizada
- Compatibilidad VESA: estructura preparada para montaje en pared mediante interfaz estándar VESA, permitiendo una instalación fija y segura para optimizar el espacio físico
El precio normal es de $800.000, pero el precio promocional es de $759.000 con la posibilidad de acceder a un 25% de descuento extra si se abona en un pago. Asimismo, está la posibilidad de pagar en hasta 18 cuotas sin interés con Visa, Mastercard y la tarjeta propia del supermercado.
Otro de los programas consiste en un programa de un 60% de descuento con hasta 18 cuotas sin interés y envíos sin cargo para el AMBA. Uno de los productos dentro de este programa es el Horno Eléctrico de la marca BGH de 35 litros.
Dentro de sus funciones tiene niveles de cocción y dispone de un termostato regulador para establecer la temperatura deseada hasta los 250 grados. Además, la función convección cocina de una forma más homogénea. Los alimentos no se queman y consiguen dorarse por fuera, estando a su vez tiernos por dentro.
Por último, Carrefour ofrece un programa de hasta un 50% de descuento en pequeños electrodomésticos, calefacción, sonido y accesorios de informática.
Se trata de un electrodoméstico diseñado para la cocción de alimentos mediante la circulación de aire caliente a alta velocidad, lo que permite prescindir del uso de aceite extra.
Entre sus principales características se encuentran:
- Potencia de funcionamiento: motor de 1600 W que asegura un calentamiento rápido y una distribución uniforme del flujo de aire térmico
- Capacidad volumétrica: tiene un depósito con capacidad de 6 litros, apto para procesar hasta 700 gramos de alimentos, ideal para un máximo de 6 personas
- Control de temperatura: presenta un termostato ajustable que permite regular el calor hasta un máximo de 200°C para adaptarse a diferentes tipos de cocción
- Interfaz táctil: con un panel frontal con display LED táctil para la selección de funciones y monitoreo de los parámetros de preparación
- Programas predeterminados: incluye 8 modos de cocción configurados para optimizar el tiempo y la temperatura según el ingrediente
- Temporizador integrado: sistema de cronómetro de hasta 60 minutos con señal acústica y apagado automático al finalizar el ciclo
- Mantenimiento y limpieza: cuenta con un cajón extraíble con recubrimiento antiadherente y cesto apto para su limpieza en lavavajillas
Su valor normal es de $187.000, pero cuenta con un 54% de descuento (superior al máximo establecido por el propio supermercado), por lo que el precio final es de $84.900.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario