Ofertas únicas: el supermercado que está vendiendo televisores y heladeras con grandes descuentos

Resolución 4K UHD

Sistema Operativo Android TV

Tecnología de Panel LED: panel con relación de aspecto 16:9 y brillo de 280 cd/m2, diseñado para proporcionar uniformidad luminosa en diferentes condiciones de iluminación ambiental

Tasa de actualización de 60 Hz y tiempo de respuesta de 8 ms

Cuenta con cuatro puertos HDMI y un puerto USB

Sistema de Audio: presenta dos parlantes internos con una potencia combinada de 16W, lo que proporciona una salida de audio estandarizada

Compatibilidad VESA: estructura preparada para montaje en pared mediante interfaz estándar VESA, permitiendo una instalación fija y segura para optimizar el espacio físico

El precio normal es de $800.000, pero el precio promocional es de $759.000 con la posibilidad de acceder a un 25% de descuento extra si se abona en un pago. Asimismo, está la posibilidad de pagar en hasta 18 cuotas sin interés con Visa, Mastercard y la tarjeta propia del supermercado.

Otro de los programas consiste en un programa de un 60% de descuento con hasta 18 cuotas sin interés y envíos sin cargo para el AMBA. Uno de los productos dentro de este programa es el Horno Eléctrico de la marca BGH de 35 litros.

Dentro de sus funciones tiene niveles de cocción y dispone de un termostato regulador para establecer la temperatura deseada hasta los 250 grados. Además, la función convección cocina de una forma más homogénea. Los alimentos no se queman y consiguen dorarse por fuera, estando a su vez tiernos por dentro.

Por último, Carrefour ofrece un programa de hasta un 50% de descuento en pequeños electrodomésticos, calefacción, sonido y accesorios de informática.

Se trata de un electrodoméstico diseñado para la cocción de alimentos mediante la circulación de aire caliente a alta velocidad, lo que permite prescindir del uso de aceite extra.

Entre sus principales características se encuentran:

Potencia de funcionamiento: motor de 1600 W que asegura un calentamiento rápido y una distribución uniforme del flujo de aire térmico

Capacidad volumétrica: tiene un depósito con capacidad de 6 litros, apto para procesar hasta 700 gramos de alimentos, ideal para un máximo de 6 personas

Control de temperatura: presenta un termostato ajustable que permite regular el calor hasta un máximo de 200°C para adaptarse a diferentes tipos de cocción

Interfaz táctil: con un panel frontal con display LED táctil para la selección de funciones y monitoreo de los parámetros de preparación

Programas predeterminados: incluye 8 modos de cocción configurados para optimizar el tiempo y la temperatura según el ingrediente

Temporizador integrado: sistema de cronómetro de hasta 60 minutos con señal acústica y apagado automático al finalizar el ciclo

Mantenimiento y limpieza: cuenta con un cajón extraíble con recubrimiento antiadherente y cesto apto para su limpieza en lavavajillas

Su valor normal es de $187.000, pero cuenta con un 54% de descuento (superior al máximo establecido por el propio supermercado), por lo que el precio final es de $84.900.