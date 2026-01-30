"Febrero es un carnaval": dueño de Balneario de Mar del Plata es optimista para el cierre de la temporada

En una temporada con un turismo de fin de semana y pocos días, el balneario más famoso de Mar del Plata trabajó a lleno total todos los días de sol durante enero: "Darle buenos servicios a los clientes, buenos precios, no aprovecharse cuándo había más gente, claramente es algo que la gente tiene en cuenta y es determinante para la gran temporada que estamos teniendo", señaló Digiovanni en diálogo con minutouno.com.