"Febrero es un carnaval": dueño de Balneario de Mar del Plata es optimista para el cierre de la temporada
El dueño del Balneario 12 de Mar del Plata, Augusto Digiovanni, adelantó que las expectativas para lo que resta de la temporada de verano son más que positivas.
“Febrero es un carnaval”, aseguró Augusto Digiovanni, dueño del Balneario 12 de Punta Mogotes, al anticipar un boom turístico en Mar del Plata, con reservas que superan las expectativas y consultas constantes en plena recta final de la temporada de verano.
En una temporada con un turismo de fin de semana y pocos días, el balneario más famoso de Mar del Plata trabajó a lleno total todos los días de sol durante enero: "Darle buenos servicios a los clientes, buenos precios, no aprovecharse cuándo había más gente, claramente es algo que la gente tiene en cuenta y es determinante para la gran temporada que estamos teniendo", señaló Digiovanni en diálogo con minutouno.com.
Esperan que Mar del Plata sea un carnaval en febrero
"¿Cómo sigue la temporada? Febrero es un carnaval", sentenció el empresario hincha fanático de Boca. Según explicó, las reservas superaron las expectativas iniciales y las consultas se mantienen de manera permanente, lo que augura un gran mes en la ciudad balnearia antes del inicio del ciclo escolar.
En ese contexto, Digiovanni destacó el interés sostenido de turistas de distintos puntos del país que eligen “La Feliz” para disfrutar de los últimos días fuertes del verano.
Desde el sector turístico confían en que febrero consolide una temporada muy positiva, impulsada por el clima, los eventos y la amplia oferta recreativa y gastronómica que ofrece Mar del Plata.
Cuánto cuesta una carpa en los feriados de carnaval
Tarifas para el verano 2026 en el B12, que se mantendrán en febrero y durante el fin de semana largo de carnaval. Los precios ya están definidos y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:
Febrero y carnaval:
- Carpa diario: $80.000
- Mes completo: $1.700.000
- Quincena: $900.000
- Semana: $500.000
- Estacionamiento: $15.000
