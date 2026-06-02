Cayó una banda que usaba inhibidores para robar autos en Mar del Plata: los detuvieron infraganti

inhibidores mar del plata Durante la pesquisa se secuestraron varios elementos

Personal del Comando Patrullas llegó rápidamente al lugar y logró interceptar a dos hombres antes de que se subieran al auto. Al momento de requisarlos, no solo encontraron los inhibidores de señal que la banda utilizaba para perpetrar los robos, sino que también recuperaron todos los elementos sustraídos del interior de la camioneta.

En paralelo, la mujer que conducía la Suran fue identificada y aprehendida en el lugar, sospechada de estar a cargo del procedimiento de fuga de los sospechosos.

Durante el procedimiento se secuestraron los teléfonos celulares de los imputados, un equipo de comunicación tipo handy marca Baofeng y el vehículo de apoyo. En tanto, todos los objetos robados recuperados, entre ellos el dinero, la billetera y diversos efectos personales, fueron restituidos a su propietario.

Tenían antecedentes, seguían robando y cayeron en Mar del Plata

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Todos los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde se labraron las actuaciones de rigor y se notificó a la fiscalía interviniente.

La investigación quedó a cargo de fiscal Ana Caro, titular de la Fiscalía de Flagrancia, quien dispuso la notificación de la formación de causa a los tres imputados por el delito de hurto agravado por la utilización de llave falsa. Además, se ordenó el traslado de los dos hombres a la Unidad Penal N° 44 y de la mujer a la Unidad Penal N° 50 de Batán.

Según detallaron con fuentes policiales, la investigación reveló que en el prontuario de la mujer figuraban antecedentes por hurto reiterado y tentativa de hurto.

En tanto, uno de los hombres detenidos está vinculado a causas previas por robo agravado y violación de domicilio. El otro, registraba antecedentes por averiguación de ilícito, hurto agravado, desobediencia, robo en grado de tentativa e infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737.