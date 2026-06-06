Mar del Plata: un comerciante de 75 años murió tras ser brutalmente golpeado durante un asalto

En ese momento, el propietario se levantó e intentó resistirse, pero instantáneamente fue atacado con una de las banquetas del local. El asaltante le propinó varios golpes en la cara usando el asiento como arma. Ante esta situación, la empleada, identificada como Rita, intervino para frenar la agresión y también resultó golpeada.

Como consecuencia de la agresión, y de acuerdo con la información proporcionada por la hija de la víctima, el hombre sufrió lesiones graves, entre ellas un coágulo en el hemisferio izquierdo del cerebro.

La víctima fue sometida a dos cirugías debido a la complejidad de las lesiones. A fines de mayo, logró regresar a su domicilio bajo un régimen de internación domiciliaria, con controles médicos permanentes y sesiones de kinesiología, intentando recuperarse del brutal ataque.

Según la familia de la víctima, el hombre falleció en el Hospital Houssay, luego de que no lograra superar el complejo cuadro de salud derivado de las lesiones sufridas en el asalto. Con la difusión de la noticia, se profundizó el reclamo de justicia.