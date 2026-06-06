Mar del Plata: un comerciante de 75 años murió tras ser brutalmente golpeado durante un asalto
taque ocurrió el 15 de mayo en un bar del barrio Villa Primera. El comerciante permanecía internado atravesando un complejo cuadro de salud.
Un comerciante de 75 años murió este viernes tras haber sido golpeado brutalmente durante un robo en Mar del Plata. El episodio ocurrió el 15 de mayo en un local gastronómico llamado “Bar El 22″, ubicado en la esquina de las calles Carballo y Río Negro, en el barrio Villa Primera.
Un delincuente ingresó al local y obligó a la empleada que se encontraba detrás del mostrador a que entregara el dinero de la caja registradora. Acto seguido, amenazó con un arma al propietario, quien se encontraba sentado cerca del mostrador. En cuestión de segundos, la secuencia escaló en violencia y golpeó de manera brutal a su dueño.
Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local. Todo menos el rostro del delincuente, quien vestía una campera de color oscuro junto con una bufanda. Según el relato de la hija de la víctima, el ladrón le mostró el arma y lo golpeó con ella antes de volver a amenazar a la empleada para exigir la recaudación del día.
En ese momento, el propietario se levantó e intentó resistirse, pero instantáneamente fue atacado con una de las banquetas del local. El asaltante le propinó varios golpes en la cara usando el asiento como arma. Ante esta situación, la empleada, identificada como Rita, intervino para frenar la agresión y también resultó golpeada.
Como consecuencia de la agresión, y de acuerdo con la información proporcionada por la hija de la víctima, el hombre sufrió lesiones graves, entre ellas un coágulo en el hemisferio izquierdo del cerebro.
La víctima fue sometida a dos cirugías debido a la complejidad de las lesiones. A fines de mayo, logró regresar a su domicilio bajo un régimen de internación domiciliaria, con controles médicos permanentes y sesiones de kinesiología, intentando recuperarse del brutal ataque.
Según la familia de la víctima, el hombre falleció en el Hospital Houssay, luego de que no lograra superar el complejo cuadro de salud derivado de las lesiones sufridas en el asalto. Con la difusión de la noticia, se profundizó el reclamo de justicia.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario