Feriado extra del 4 de mayo: quiénes tendrán un fin de semana largo de cuatro días para descansar en Argentina
Tras el feriado del Día del Trabajador, varias localidades suman un nuevo asueto este lunes cuatro de mayo. Enterate a quiénes beneficia el fin de semana largo.
El inicio de mayo trae una novedad para algunos trabajadores y estudiantes del país. Luego del feriado nacional del 1° de mayo por el Día del Trabajador, ciertas localidades sumarán un día extra de descanso, generando un fin de semana largo de hasta cuatro días.
Este tipo de medidas suelen tener impacto positivo en el turismo interno, ya que incentivan escapadas cortas y el movimiento económico en distintas regiones.
El feriado del 4 de mayo
El lunes 4 de mayo fue declarado asueto en ciudades específicas debido a celebraciones locales. Este tipo de jornadas no laborables suelen aplicarse a nivel municipal y alcanzan principalmente a la administración pública, entidades educativas y algunas sucursales bancarias.
Entre los lugares alcanzados se encuentra San Carlos de Bariloche, que conmemora un nuevo aniversario de su fundación. Como la fecha cae en domingo, el descanso se traslada al lunes para facilitar la participación en los festejos.
También se suma Villa Maza, una localidad bonaerense que decidió otorgar un asueto administrativo para unir el fin de semana con el feriado nacional y favorecer el descanso de sus habitantes.
Además, en algunos distritos se dispusieron asuetos el jueves 30 de abril, lo que permitió generar fines de semana aún más extensos en determinadas zonas del país.
Calendario de feriados 2026
Luego de este descanso extendido, el calendario nacional todavía ofrece varias oportunidades para organizar viajes o pausas a lo largo del año:
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)
- 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado)
- 20 de junio: Día de la Bandera
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 10 de julio: Feriado con fines turísticos
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- 7 de diciembre: Feriado con fines turísticos
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad
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