El Gobierno definió otro fin de semana largo acotado: la taxativa decisión con el feriado del 25 de mayo

Cómo queda el fin de semana largo con el feriado por el Día de la Revolución de Mayo

De esta manera, el cronograma para el cuarto fin de semana largo del año queda definido de la siguiente forma:

Sábado 23 de mayo: Descanso habitual.

Descanso habitual. Domingo 24 de mayo: Descanso habitual.

Descanso habitual. Lunes 25 de mayo: Feriado nacional inamovible (Día de la Revolución de Mayo).

Para quienes tenían la expectativa de un descanso de cuatro jornadas, la confirmación oficial ratifica que el "descanso de mayo" será exclusivamente de tres días, invitando a la planificación de escapadas de cercanía o actividades locales.