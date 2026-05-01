El Gobierno definió otro fin de semana largo acotado: la taxativa decisión con el feriado del 25 de mayo
A través del calendario oficial, Javier Milei estableció cómo será el descanso extendido por el feriado de la Revolución de Mayo.
Tras la conmemoración del Día del Trabajador, los argentinos ya ponen la vista en el próximo descanso en el calendario. El lunes 25 de mayo se celebrará el aniversario de la Revolución de Mayo, una jornada que, al ser feriado inamovible, dará lugar a un nuevo fin de semana largo en todo el país.
Como siempre, se habían generado versiones y dudas sobre si el descanso podría extenderse aún más mediante la incorporación de feriados puente o jornadas no laborables adicionales. Sin embargo, el calendario oficial establecido por el Gobierno nacional no contempla días extras de asueto para esa fecha.
Pese a que no se sumaron jornadas adicionales, la confirmación del lunes feriado genera expectativas en el sector turístico y comercial. Al ser una de las fechas patrias más importantes, se espera una gran movilización hacia los destinos tradicionales, permitiendo un respiro en medio de la rutina laboral de mayo.
Cabe recordar que, al ser un feriado nacional inamovible, rigen las normas legales de descanso dominical. En caso de que un empleado deba prestar servicios durante el lunes 25 de mayo, la Ley de Contrato de Trabajo establece que deberá percibir la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual; es decir, se abona jornada doble.
Cómo queda el fin de semana largo con el feriado por el Día de la Revolución de Mayo
De esta manera, el cronograma para el cuarto fin de semana largo del año queda definido de la siguiente forma:
- Sábado 23 de mayo: Descanso habitual.
- Domingo 24 de mayo: Descanso habitual.
- Lunes 25 de mayo: Feriado nacional inamovible (Día de la Revolución de Mayo).
Para quienes tenían la expectativa de un descanso de cuatro jornadas, la confirmación oficial ratifica que el "descanso de mayo" será exclusivamente de tres días, invitando a la planificación de escapadas de cercanía o actividades locales.
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