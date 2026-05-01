No hay shoppings ni supermercados en el Día del Trabajador: dónde hacer compras en el feriado
Llegó el feriado nacional inamovible por el Día del Trabajador y la inmensa mayoría de los comercios cerrará. Conocé qué opciones hay para abastecerse.
Este viernes primero de mayo se conmemora un nuevo y merecido feriado nacional por el Día del Trabajador, motivo por el cual gran parte del circuito comercial argentino permanecerá con sus puertas cerradas. Ante este particular escenario, muchos consumidores se preguntan dónde pueden abastecerse de manera rápida.
Las alternativas para comprar en el Día del Trabajador
Afortunadamente para los consumidores de Argentina, existen varias alternativas para quienes necesiten abastecerse de alimentos básicos o hacer compras de último momento. Esto es posible aprovechando ciertas excepciones y modalidades de venta que se adaptan a las normativas vigentes en esta gran jornada de descanso.
Locales de cercanía y supermercados asiáticos
Por un lado, los pequeños comercios y los tradicionales almacenes de barrio que son atendidos directamente por sus propios dueños no están obligados a bajar la persiana. De esta manera, los típicos kioscos, panaderías, verdulerías y carnicerías de cercanía suelen mantener sus horarios habituales (o ajustarlos levemente), convirtiéndose en una opción ideal para salir del apuro.
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Asimismo, los supermercados chinos operan bajo un esquema completamente distinto al de las grandes cadenas nacionales e internacionales. En este tipo de fechas patrias, la gran mayoría suele abrir con total normalidad, ofreciendo desde artículos de primera necesidad alimenticia hasta productos del hogar.
Plataformas de delivery y envíos
Finalmente, las populares aplicaciones de delivery (como pueden ser PedidosYa o Rappi) continúan funcionando de manera activa durante el feriado. Estas plataformas permiten pedir comida de restaurantes, así como realizar solicitudes urgentes de farmacia y supermercado desde aquellos locales que sí operen en la jornada. Si bien la oferta general puede verse un poco reducida por la falta de grandes superficies, siempre habrá opciones disponibles en la aplicación para cubrir las necesidades urgentes y salvar el almuerzo.
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