No hay shoppings ni supermercados en el Día del Trabajador: dónde hacer compras en el feriado

Asimismo, los supermercados chinos operan bajo un esquema completamente distinto al de las grandes cadenas nacionales e internacionales. En este tipo de fechas patrias, la gran mayoría suele abrir con total normalidad, ofreciendo desde artículos de primera necesidad alimenticia hasta productos del hogar.

Plataformas de delivery y envíos

Finalmente, las populares aplicaciones de delivery (como pueden ser PedidosYa o Rappi) continúan funcionando de manera activa durante el feriado. Estas plataformas permiten pedir comida de restaurantes, así como realizar solicitudes urgentes de farmacia y supermercado desde aquellos locales que sí operen en la jornada. Si bien la oferta general puede verse un poco reducida por la falta de grandes superficies, siempre habrá opciones disponibles en la aplicación para cubrir las necesidades urgentes y salvar el almuerzo.