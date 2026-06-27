Fiebre mundialista: la cadena de supermercados que vende pantallas con rebajas exclusivas

Entre ellos se destacan:

Smart TV BGH de 60 pulgadas: $939.999, financiable en 12 cuotas sin interés .

$939.999, financiable en . Smart TV Noblex de 65 pulgadas 4K UHD: $1.339.999, con financiación disponible.

$1.339.999, con financiación disponible. Smart TV Samsung Crystal UHD de 75 pulgadas: $2.279.999, uno de los modelos premium incluidos dentro de la campaña.

A estas promociones se suman distintos acuerdos con entidades bancarias que permiten acceder a planes de hasta 18 o incluso 20 cuotas sin interés, dependiendo del medio de pago y de las condiciones vigentes.

Con la llegada de una nueva edición del Mundial, estas promociones buscan facilitar la compra de televisores antes de los partidos más esperados, ofreciendo alternativas para distintos presupuestos y necesidades.