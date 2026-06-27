Fiebre mundialista: la cadena de supermercados que vende pantallas con rebajas exclusivas
Con el Mundial 2026 como uno de los grandes protagonistas del año, muchas cadenas de supermercados comenzaron a lanzar promociones especiales para quienes buscan renovar su televisor antes de los próximos partidos.
La propuesta abarca equipos de diferentes tamaños y marcas, desde opciones más económicas para dormitorios o ambientes pequeños hasta pantallas de gran formato con resolución 4K pensadas para disfrutar cada encuentro con una mejor experiencia de imagen.
Además de las rebajas sobre el precio de lista, la cadena ofrece cuotas sin interés en modelos seleccionados, una alternativa que permite distribuir el costo de la compra y facilitar el acceso a televisores de última generación.
Modelos y precios: la lista de televisores en oferta en Coto
Entre las promociones más destacadas aparecen las siguientes opciones:
- Smart TV BGH de 32 pulgadas: $244.999, con 30% de descuento y posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés.
- Smart TV Noblex de 43 pulgadas: $391.999,30, también con 30% de descuento y financiación en 12 cuotas.
- Smart TV BGH Full HD de 43 pulgadas: $419.999.
- Smart TV Top House de 50 pulgadas con Google TV y resolución 4K: $539.999.
- Smart TV Philips de 50 pulgadas: $554.999, con 25% de descuento en compras seleccionadas.
- Smart TV Samsung 4K UHD de 50 pulgadas: $719.999.
La mayoría de estas promociones se encuentra disponible a través de Coto Digital, aunque algunas también pueden encontrarse en sucursales adheridas, según disponibilidad de stock.
Coto: opciones premium en TV y la financiación para clientes
Para quienes buscan una experiencia de entretenimiento más completa, la cadena también incorporó televisores de gran tamaño con beneficios similares.
Entre ellos se destacan:
- Smart TV BGH de 60 pulgadas: $939.999, financiable en 12 cuotas sin interés.
- Smart TV Noblex de 65 pulgadas 4K UHD: $1.339.999, con financiación disponible.
- Smart TV Samsung Crystal UHD de 75 pulgadas: $2.279.999, uno de los modelos premium incluidos dentro de la campaña.
A estas promociones se suman distintos acuerdos con entidades bancarias que permiten acceder a planes de hasta 18 o incluso 20 cuotas sin interés, dependiendo del medio de pago y de las condiciones vigentes.
Con la llegada de una nueva edición del Mundial, estas promociones buscan facilitar la compra de televisores antes de los partidos más esperados, ofreciendo alternativas para distintos presupuestos y necesidades.
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