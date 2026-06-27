Los países con los hombres más atractivos del mundo según la inteligencia artificial.

Corea del Sur ocupa el cuarto lugar, gracias a la influencia del K-pop y las series de televisión que han establecido un canon de belleza global caracterizado por la piel impecable y una estética que combina delicadeza y fuerza. Su proyección internacional sigue en ascenso.

Finalmente, Turquía, Francia, Suecia, Colombia, México y Grecia completan la lista de los diez países con los hombres más sexys, cada uno aportando una singularidad que enriquece el imaginario colectivo sobre la masculinidad en el ámbito global.