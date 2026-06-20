Ofertas regalo del Día del Padre: el banco de Axel Kicillof activó por pocas horas un descuento sin tope

Cómo acceder al beneficio de hasta 30% de ahorro

Durante esta jornada, los clientes de la entidad pueden disfrutar de un 20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés en una amplia variedad de comercios adheridos de indumentaria, casas de deportes, perfumerías y farmacias. Este beneficio es válido abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el banco, destacándose la ausencia de tope de reintegro.