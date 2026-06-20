Ofertas regalo del Día del Padre: el banco de Axel Kicillof activó por pocas horas un descuento sin tope
Se celebra el Día del Padre y Banco Provincia mantiene vigentes promociones y ofertas exclusivas. Conocé cómo aprovechar el ahorro y las cuotas sin interés ya.
Se conmemora una fecha especial y el Banco Provincia dispuso acciones específicas para que sus clientes puedan realizar sus compras de último momento con importantes beneficios. A través de sus tarjetas de crédito, la entidad financiera ofrece ofertas y descuentos significativos sin límites de devolución en rubros seleccionados.
Cómo acceder al beneficio de hasta 30% de ahorro
Durante esta jornada, los clientes de la entidad pueden disfrutar de un 20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés en una amplia variedad de comercios adheridos de indumentaria, casas de deportes, perfumerías y farmacias. Este beneficio es válido abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el banco, destacándose la ausencia de tope de reintegro.
Para aquellos usuarios que cuentan con paquetes Logros o Evolución, la entidad ofrece una mejora en la promoción: el ahorro asciende al 30%, manteniendo siempre las 4 cuotas sin interés.
Mochilas de regalo y otras promociones vigentes
Además de los descuentos financieros, la entidad continúa con una acción especial en shoppings seleccionados como Alto Avellaneda, Paseo Aldrey, Tortugas Open Mall y Soleil Factory. Quienes realicen compras con Mastercard iguales o superiores a $100.000 durante el día de hoy, podrán canjear una mochila de regalo presentando los tickets o facturas correspondientes en los stands habilitados.
Es importante recordar que estas iniciativas buscan brindar una solución integral tanto en ahorro como en financiación para quienes celebran la fecha. Por último, el banco mantiene activo durante todo junio y julio un descuento del 20% con hasta 9 cuotas sin interés en marcas adheridas como Open Sport y Trip, vigente todos los miércoles.
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