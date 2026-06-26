El reconocido supermercado que tiene camperas y abrigos con ofertas desde $29.999
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar las prendas de invierno de tu armario.
Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas personas comenzaron a buscar ropa de abrigo para enfrentar el invierno sin gastar de más. En este contexto, una reconocida cadena de supermercados lanzó una fuerte promoción con camperas con importantes descuentos y financiación sin interés.
La propuesta incluye diferentes modelos de indumentaria para hombres y mujeres, con rebajas que pueden alcanzar el 50% sobre el precio original. Además, algunos productos cuentan con la posibilidad de abonarse en cuotas, una alternativa elegida por muchos consumidores para distribuir el gasto.
Estas ofertas forman parte de las estrategias comerciales que aplican los supermercados durante la temporada de frío, donde además de alimentos y productos básicos también aparecen promociones en ropa, tecnología y artículos para el hogar.
Supermercado Coto liquida camperas y abrigos
La cadena de supermercados Coto cuenta con distintas promociones de invierno dentro de su catálogo de indumentaria. Entre las opciones disponibles se pueden encontrar camperas para diferentes estilos, tanto en sucursales seleccionadas como a través de su plataforma online.
Además de las rebajas directas, algunas prendas cuentan con financiación en cuotas sin interés, aunque las condiciones pueden variar según el producto, el canal de compra y el medio de pago utilizado.
Las promociones de este tipo se volvieron una herramienta habitual de los supermercados para incentivar el consumo en un contexto donde los compradores buscan aprovechar descuentos y comparar precios antes de realizar una compra.
De esta manera, las cadenas amplían su oferta más allá de los productos tradicionales y suman alternativas en indumentaria, especialmente durante fechas clave como el comienzo del invierno.
Hay ofertas desde 29999 pesos y cuotas sin interés
Algunas de las opciones disponibles son:
- Campera dama Top Design Puffer corto: $50.999 con 40% de descuento.
- Campera dama Top Design Bouclé con cierre: $59.999 con 40% de descuento.
- Campera dama corta negra: $29.999 con 50% de descuento.
- Campera dama clásica Top Design: $39.900 con 40% de descuento.
- Campera Top Design Sherpa: $47.999 con 40% de descuento.
- Campera de cuero con piel: $59.999 con 40% de descuento.
- Campera de gamuza Top Design para hombre: $37.999 con 50% de descuento.
- Campera sherpa negra para hombre: $47.999 con 50% de descuento.
- Campera desmontable negra para hombre: $69.999 con 50% de descuento.
- Campera neoprene negra para hombre: $49.999,50 con 50% de descuento.
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