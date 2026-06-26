El reconocido supermercado que tiene camperas y abrigos con ofertas desde $29.999

Además de las rebajas directas, algunas prendas cuentan con financiación en cuotas sin interés, aunque las condiciones pueden variar según el producto, el canal de compra y el medio de pago utilizado.

Las promociones de este tipo se volvieron una herramienta habitual de los supermercados para incentivar el consumo en un contexto donde los compradores buscan aprovechar descuentos y comparar precios antes de realizar una compra.

De esta manera, las cadenas amplían su oferta más allá de los productos tradicionales y suman alternativas en indumentaria, especialmente durante fechas clave como el comienzo del invierno.

Hay ofertas desde 29999 pesos y cuotas sin interés

Algunas de las opciones disponibles son: