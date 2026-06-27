Bomberos y ambulancia: qué pasó en la Quinta de Olivos
Luego de una jornada maratómica para el Gobierno de Javier Milei, las alarmas se encendieron por movimientos inusuales en la Residencia de Olivos.
Tras una jornada extremadamente compleja para el Gobierno, marcada por la renuncia de Manuel Adorni, se registró el ingreso de unidades de Defensa Civil, ambulancias y personal de Bomberos al predio de la Quinta de Olivos, encendiendo de inmediato todas las alarmas en el arco político y mediático.
De esta manera, la tensión política que se vive en los despachos oficiales se trasladó de forma abrupta a la Residencia Presidencial de Olivos.
La entrada de los vehículos de emergencia se dio en un momento de máxima susceptibilidad, lo que despertó una ola de rumores y preocupación sobre lo que ocurría puertas adentro.
Qué pasó en la Quinta de Olivos
De acuerdo con la información brindada por la Agencia Noticias Argentinas, se desplegó este sábado por la tarde un operativo especial en la Quinta de Olivos por una amenaza de bomba en la Casa Rosada.
Esta situación motivó el despliegue de un protocolo de emergencia en las afueras de la Quinta presidencial de Olivos, sin que hubiese necesidad de evacuar del lugar al Presidente.
De acuerdo con las primeras informaciones, el despliegue se originó tras una llamada de amenaza al 911 que activó de inmediato y de forma preventiva el protocolo de seguridad tanto en la Casa Rosada como en la Quinta de Olivos, donde permanecía el presidente Javier Milei.
Ante esta alerta, los móviles policiales se apostaron sobre la calle Villate para revisar todo el perímetro de la residencia oficial con perros entrenados, al mismo tiempo que se inspeccionó la sede de Gobierno, sin que se registraran resultados positivos hasta el momento.
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