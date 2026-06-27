Bomberos y ambulancia: qué pasó en la Quinta de Olivos

De acuerdo con las primeras informaciones, el despliegue se originó tras una llamada de amenaza al 911 que activó de inmediato y de forma preventiva el protocolo de seguridad tanto en la Casa Rosada como en la Quinta de Olivos, donde permanecía el presidente Javier Milei.

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Ante esta alerta, los móviles policiales se apostaron sobre la calle Villate para revisar todo el perímetro de la residencia oficial con perros entrenados, al mismo tiempo que se inspeccionó la sede de Gobierno, sin que se registraran resultados positivos hasta el momento.