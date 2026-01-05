Furor con los nuevos alfajores Havanna en honor a Mar del Plata: cómo son, cuánto salen y cuándo llegan a AMBA
Playa Grande y Playa Bristol ya están disponibles en tiendas de Havanna de la Costa Atlántica, pero son un homenaje a Mar del Plata. ¿Qué traen y a cuánto están?
Havanna lanzó esta semana sus alfajores Playa Grande y Playa Bristol, los homenajes más recientes a la ciudad de Mar del Plata, donde nació la marca. Como en año anteriores, donde los turistas hicieron largas filas para comprar el bocadillo con sal marina y doble dulce de leche, la compañía apostó de lleno al paladar dulce argentino.
Con los nombres que tienen era casi imposible que Playa Grande y Playa Bristol se parecieran. Vamos, no se parecen ni esos balnearios de Mar del Plata, ¿por qué iban a ser similares los alfajores?
Havanna se inspiró en la incónica, histórica y popular Bristol para su alfajor relleno con un sal marina, doble dulce de leche y ganache de chocolate blanco, que tiene una terminación de baño de chocolate blanco y azúcar caramelizada. Un manjar en presentación de 90 gramos.
En el caso de Plata Grande, Havana homenajeó al Golf y al Ocean y sus alrededores con un alfajor de 90 gramos relleno de dulce de leche con corazón de ganache de chocolate blanco que hace las veces de crème brûlée. Todo esto con toques de sal marina y una cobertura de chocolate amargo para equilibrar el sabor dulce.
Cuánto cuestan los nuevos alfajores de Havana
Técnicamente, las nuevas adiciones a la línea Mar del Plata de Havanna salieron a la venta el 27 de diciembre pasado, con un precio de $ 3.500 por unidad, y unos $ 28.000 por caja de ocho.
Dónde comprar los nuevos alfajores de Havana
Al contrario de como ocurre con los demás productos de la marca, el Playa Grande y el Bristol sólo se consiguen en persona, en los locales de la Costa Atlántica bonaerense, y parecería que no pueden formar parte de cajas mixtas.
Quizás pasada la temporada de verano estén disponibles vía web como lo están hoy los alfajores Mar del Plata originales, que la rompieron años atrás con su sal marina.
