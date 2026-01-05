Furor con los nuevos alfajores Havanna en honor a Mar del Plata: cómo son, cuánto salen y cuándo llegan a AMBA

Dónde comprar los nuevos alfajores de Havana

Al contrario de como ocurre con los demás productos de la marca, el Playa Grande y el Bristol sólo se consiguen en persona, en los locales de la Costa Atlántica bonaerense, y parecería que no pueden formar parte de cajas mixtas.

Quizás pasada la temporada de verano estén disponibles vía web como lo están hoy los alfajores Mar del Plata originales, que la rompieron años atrás con su sal marina.