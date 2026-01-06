Alerta por fuertes tormentas y vientos para este miércoles: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo lanzó sus advertencias por un clima sumamente inestable para la jornada de este 7 de enero. Conocé todos los detalles.
Mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) disfruta del respiro que le dio el verano tras la baja de las temperaturas, el panorama es distinto para el resto de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 7 de enero una alerta amarilla por tormentas fuertes en ocho provincias.
Asimismo, el organismo alertó por fuertes vientos para una zona específica del país. Por ello y debido al avance de este frente de inestabilidad, los organismos oficiales ya difundieron protocolos de seguridad para proteger a los habitantes de las zonas afectadas.
Alerta amarilla por tormentas para 8 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Además, el SMN lanzó también una alerta amarilla por fuertes vientos para toda la zona de la Costa Atlántica, desde la localidad de Magdalena hasta Miramar.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
