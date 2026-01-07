Mar del Plata con ganadores y perdedores este verano 2026: los que subieron los precios están vacíos
La ciudad de Mar del Plata tiene mucho turismo y algunos aprovecharon para subir precios: están vacíos.
El empresario Augusto Digiovanni, dueño del Balneario 12 de Punta Mogotes, cuestionó a los comerciantes y prestadores turísticos que aumentan los precios ante la alta afluencia de turistas en Mar del Plata y advirtió que ese comportamiento “los convertirá en los perdedores de la temporada”.
Asimismo, el empresario aseguró que todavía existen sectores que “siguen aplicando lógicas del pasado” y remarcó que el público ya no convalida esas prácticas.
“Hay mucha gente que se sigue aprovechando, que tiene métodos de épocas pasadas, que no van más, que la gente no convalida. Ganadores y perdedores va a haber en la temporada, y te vas a dar cuenta porque hay lugares en los que entrás y no hay nadie y hay lugares donde hacen filas”, expresó Digiovanni en una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas.
B12 de Mar del Plata: “El turista compara y elige donde lo tratan bien”
El dueño del Balneario 12 sostuvo que el comportamiento del consumo durante el verano será el que marque la diferencia entre propuestas sustentables y proyectos especulativos.
Según explicó, el turista actual observa precios, evalúa servicios y prioriza la relación costo–beneficio:
“El turista mira precios, compara servicios y elige donde se siente bien atendido. Mantener coherencia entre tarifas y prestaciones es clave para sostener la actividad en el tiempo”, afirmó.
Digiovanni remarcó además que el público “es mucho más consciente del gasto” y sabe identificar dónde hay calidad real y trato adecuado.
Temporada con mucha gente pero consumo más selectivo
La primera quincena de enero llega con alta ocupación en Mar del Plata, especialmente en los principales balnearios y paradores. Sin embargo, el consumo se muestra más selectivo y orientado a propuestas que mantengan precios razonables.
Para Digiovanni, ese escenario confirma un cambio de tendencia en el turismo: “Los que aumentan porque ven mucha gente creen que ganan en el corto plazo, pero son los que después quedan vacíos. El que piensa en el largo plazo es el que va a seguir trabajando”, concluyó.
