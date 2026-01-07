Mar del Plata con ganadores y perdedores este verano 2026: los que subieron los precios están vacíos

“El turista mira precios, compara servicios y elige donde se siente bien atendido. Mantener coherencia entre tarifas y prestaciones es clave para sostener la actividad en el tiempo”, afirmó.

Digiovanni remarcó además que el público “es mucho más consciente del gasto” y sabe identificar dónde hay calidad real y trato adecuado.

Temporada con mucha gente pero consumo más selectivo

balneario 12 mar del plata Balneario de Mar del Plata.

La primera quincena de enero llega con alta ocupación en Mar del Plata, especialmente en los principales balnearios y paradores. Sin embargo, el consumo se muestra más selectivo y orientado a propuestas que mantengan precios razonables.

Para Digiovanni, ese escenario confirma un cambio de tendencia en el turismo: “Los que aumentan porque ven mucha gente creen que ganan en el corto plazo, pero son los que después quedan vacíos. El que piensa en el largo plazo es el que va a seguir trabajando”, concluyó.