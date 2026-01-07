El destino en Brasil con playas enormes y aguas super transparentes

Las playas de Brasil se presentan como la opción ideal para vacacionar en este verano, con sus extensas playas de arena blanca y aguas transparentes que atrapan la atención de cada turista. Sin embargo, cada visitante elige una y otra vez las costas del territorio brasileño por la hospitalidad de sus habitantes y las cautivantes atracciones al aire libre, que van desde deportes acuáticos hasta paisajes increíbles.