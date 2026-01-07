El destino en Brasil con playas enormes y aguas super transparentes
Al sur de Bahía, este sitio atrapa a cada turista con sus aguas tranquilas y arena blanca, perfectas para una escapada de fin de semana. Los detalles en la nota.
Las playas de Brasil se presentan como la opción ideal para vacacionar en este verano, con sus extensas playas de arena blanca y aguas transparentes que atrapan la atención de cada turista. Sin embargo, cada visitante elige una y otra vez las costas del territorio brasileño por la hospitalidad de sus habitantes y las cautivantes atracciones al aire libre, que van desde deportes acuáticos hasta paisajes increíbles.
Si bien los grandes epicentros como Río de Janeiro o Florianópolis son los más visitados en temporada alta, existen diferentes rincones desconocidos que pasan desapercibidos, pero que son altamente cautivantes por sus playas. Barra Grande, al sur de Bahía, es un tranquilo pueblo perfecto para desconectar de la rutina diaria durante las vacaciones.
Qué se puede hacer en Barra Grande
En Barra Grande se puede disfrutar de actividades al aire libre. Una de las atracciones más elegidas por los turistas es caminar por la orilla de la playa, escuchando el ruido del mar y disfrutar la serenidad que presente este pueblo. Además, cuando la marea baja, se forman piscinas naturales ideales para bañarse y observar la transparencia del mar.
También se pueden hacer deportes acuáticos como kayak, stand up paddle, snorkel en los arrecifes de Taipu de Fora o incluso kitesurf, gracias a sus vientos suaves y espacios abiertos. Por otro lado, hay excursiones a cascadas y rincones del interior de la península.
Dónde queda Barra Grande
Barra Grande está en la península de Maraú, en el estado de Bahía. Es un pueblo costero rodeado de playas, manglares y paisajes naturales, alejado de grandes ciudades, lo que le da su encanto tranquilo y relajado.
Cómo llegar a Barra Grande
Para llegar a Barra Grande se vuela primero a Salvador o a Ilhéus, los aeropuertos más cercanos. Desde allí se puede tomar un bus, un transfer o alquilar un auto hasta la península de Maraú. Los últimos kilómetros se recorren por caminos de tierra, que atraviesan paisajes naturales hasta llegar al pueblo y sus playas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario