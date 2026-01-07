Facundo Arana rompió el silencio tras la denuncia de Romina Gaetani: "Soy siempre muy..."

Sin estridencias ni declaraciones altisonantes, el actor optó por un tono sobrio y respetuoso, en una de las situaciones más sensibles que hoy sacuden a la farándula argentina.

Qué declaró Romina Gaetani tras denunciar a su expareja por violencia de género: "zamarreadas", golpes y más

Romina Gaetani sorprendió al público la última semana de 2025 al denunciar por violencia de género a su ahora expareja, Luis Cavanagh, y ahora se sabe qué le dijo a la Justicia bonaerense cuando presentó su caso tras vivir un ataque en una casa del Tortugas Country Club, en el partido de Pilar.

La actriz describió un hecho de violencia de género ocurrido el 28 de diciembre pasado, cuando ella y Cavanagh se encontraban en la casa del empresario. El llamado al 911 se produce alrededor de las 19:55, a raíz de "un conflicto familiar", que resultó ser una escena de celos que pasó al plano físico.

En el programa DDM Martín Candalaft leyó el texto de la denuncia, en la que Romina Gaetani narró que fue “zamarreada, golpeada, violentada verbalmente" debido a los celos de su ex pareja, producto de unos “mensajes viejos en un celular”.

“Llegué a la casa de mi novio, me agarró el teléfono, lo revisa, encuentra cosas viejas y me empieza a reclamar. Se inicia una situación de conflicto, se siente descompensada y con dolores”, declaró la actriz en el expediente que leyó al aire el periodista.

"Sale ella como puede de la casa, se acerca a la guardia y ahí la guardia le dice 'me siento mal, estoy descompensada, me duele el cuerpo. Mi pareja me sacó el celular, revisó y por celos me golpeó'", recapituló Candalaft.

“Refiriendo que siente dolores, razón por la que se la asiste y se pide una ambulancia, que traslada a la femenina al hospital de Pilar ya que se encuentra con episodio de ansiedad”, continuó leyendo.

En la declaración consta que Romina Gaetani tuvo la posibilidad de llamar a su amiga, que la asistió y acompañó mientras estuvo en el hospital donde la atendieron, y que esa misma mujer fue la testigo en la comisaría al momento de radicar la denuncia.

En el parte policial y médico indica que la actriz presentó “lesiones leves, agravadas por el vínculo por tratarse de violencia de género”.

Más precisamente, la actriz exhibía escoriaciones en el dorsal izquierdo, antebrazo derecho y en la cadera, un corte en la pierna derecho y un hematoma en la pierna izquierda, que serían el resultado del ataque de quien fuera su novio durante casi dos años.