Javier Milei citó a Catherine Fulop para defender la invasión estadounidense a Venezuela: "No es el petróleo"

En esten sentido, el mandatario argentino argumentó que la acción estadounidense tiene dos objetivos estratégicos que van más allá del valor comercial del crudo.

"Es raro que los que hoy están preocupados por el petróleo no dijeron nada cuando se lo llevaba el terrorismo de Cuba e Irán", cuestionó Milei, que sostuvo que la logística de la petrolera estatal PDVSA era utilizada para el narcotráfico. "El motivo por el cual Estados Unidos saca a Maduro tiene que ver con el narcotráfico", afirmó de forma tajante.

Para terminar de justificar su posición, el Presidente indicó que "vemos a los venezolanos que se fueron de Venezuela festejando y la izquierda quejándose".

"No hay nada más ridículo que ver a un zurdo explicándole a los venezolanos que están mal por festejar la caída del dictador. Se da esta situación de que los que vivieron el comunismo lo odian, solamente los aman los zurdos con OSDE, por decirlo así. Exactamente", concluyó Milei.