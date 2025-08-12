El supermercado que brinda hasta un 50% de descuento en electrodomésticos
Freidoras, licuadoras, aspiradoras y más, con precios rebajados y cuotas sin interés. Una oportunidad para renovar electrodomésticos gastando mucho menos.
En distintos puntos del país, varias cadenas de supermercados lanzaron promociones especiales con rebajas que llegan al 50% en pequeños electrodomésticos. La oferta incluye desde freidoras de aire y batidoras hasta aspiradoras, con opciones para pagar en cuotas sin interés, dependiendo del comercio y del producto elegido.
Las oportunidades abarcan marcas reconocidas y modelos muy buscados, ideales para aprovechar en esta época del año. Además, algunos comercios suman beneficios extra como descuentos por segunda unidad, permitiendo equipar la cocina o renovar artefactos gastando menos.
Entre las propuestas se destacan freidoras de aire, cafeteras, licuadoras, pavas eléctricas y hasta aspiradoras ciclónicas, con rebajas que varían entre el 10% y el 50%, dependiendo del lugar.
Las promociones activas en electrodomésticos
La Anónima:
Freidora de aire ANMA 4.5 Lts – $112.500 (25% off) – hasta 3 cuotas sin interés.
Freidora de aire Mondial AFN 40 – $132.999 (ahorro de $80.000) – hasta 3 cuotas sin interés.
Sandwichera Mondial SN 01 – de $53.000 a $32.999.
Espumador de leche – de $105.150 a $44.999.
Licuadora Moulinex LM 2701AR – de $91.050 a $80.999.
Batidora de mano Mondial B36 – de $46.000 a $28.999.
Coto:
Balanzas Top House – $16.799 (30% off).
Sandwichera – $29.599 (20% off).
Pava Eléctrica Top House HHB1756 1.7L Plata – $36.799 (20% off).
Freidora Moulinex Easy Pro 1600W 3L – $107.839 (20% off).
Licuadora Oster 4655 600W 1.25L – $140.799 (20% off).
Aspiradora Ciclónica Black & Decker 2200W VCBD8090 – $239.999 (20% off).
Nebulizador Aspen NU 320 Lite – $82.159 (35% off).
Carrefour:
Air Fryer Horno Mandine MAO12 – $179.000 – 50% en la segunda unidad.
Tostadora Bluesky BT870SR-17 – $35.000 – 50% en la segunda unidad.
Jarra Eléctrica Mandine 1.7L MWK500 – $87.000 – 50% en la segunda unidad.
Sandwichera Bluesky Panini BPM750W – $43.000 – 50% en la segunda unidad.
Molinillo de Café Mandine MCG2013B – $47.000 – 50% en la segunda unidad.
Jumbo:
Pava Eléctrica Philips HD9358/00 Blanca – $71.999 (10% off).
Sodastream Terra Black – $79.999 (sin descuento).
Freidora de Aire Nex AFM1624BK – $83.300 (30% off).
Aspiradora Samsung VC20 Negro – $222.749 (10% off).
Cafetera Espresso Oster BVSTEM6603B – $341.999 (10% off).
Cafetera Latte con Espumador Oster BVSTDC02B – $232.557 (10% off).
Freidora Air Fryer Dual Oster 7.6L – $395.999 (10% off).
