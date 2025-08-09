La cadena de supermercados que sorprende con la venta de ropa de moda a precios muy bajos
Una de las cadenas más populares del país lanzó una campaña de indumentaria que está dando que hablar. Entre las ofertas más buscadas, hay jeans y pantalones con rebajas que superan el 50%.
Renovar el placard sin gastar de más es posible, sobre todo cuando aparecen oportunidades que combinan buena calidad y precios bajos. En este caso, una de las cadenas más reconocidas en Argentina puso a disposición de sus clientes descuentos en prendas para todas las edades.
La promoción está pensada para quienes buscan ropa versátil, con diseños actuales y precios realmente competitivos. Incluye modelos para hombres, mujeres y chicos, con rebajas importantes en una de las prendas más elegidas de todos los tiempos: los jeans.
Lo mejor es que estas ofertas se consiguen a través de la tienda online, con la comodidad de comprar desde casa y recibir todo en pocos días. Eso sí, la disponibilidad es limitada y los talles pueden agotarse rápido por la alta demanda.
Los jeans que se pueden conseguir con descuento en COTO
Dentro de las rebajas destacadas, la opción que más está llamando la atención es un jean cargo azul para niños, de la marca Top Design, con múltiples bolsillos y en talle 6. Tiene un 30% de descuento y su precio final queda en $32.199,30, frente a los $45.999 originales.
Pantalón gabardina elastizado camel para hombre, talle 46, con un 50% de rebaja: $34.999,50.
Jean Mom gris oscuro para mujer, talle 34, también con un 50% de descuento: $18.999,95.
Cómo aprovechar los descuentos en COTO digital
Las promociones están disponibles solo en la tienda online. Para acceder, es necesario:
Ingresar a la web oficial desde el celular o computadora.
Buscar la sección de indumentaria y filtrar por tipo de prenda o marca.
Seleccionar el artículo con descuento y verificar talle y precio final.
Agregar al carrito y elegir el método de pago (las condiciones pueden variar según el banco emisor).
Estos descuentos no son acumulables con otras promociones vigentes y están sujetos a disponibilidad de stock. Por eso, lo ideal es aprovecharlos cuanto antes para asegurarse la prenda y el talle deseado.
