Los supermercados que ofrecen un descuento de hasta el 50% en varios productos

La promoción aplica a más de 15 productos y se puede combinar con cuotas sin interés, lo que mejora aún más el acceso a estos artículos.

Coto: descuentos de hasta el 35% en cocina y cuidado personal

Coto se sumó con rebajas que llegan al 35%, especialmente en balanzas, licuadoras, pavas eléctricas y productos para el cuidado personal:

Balanza de baño Top House EB9370S844 : cuesta $ 16.799, con 30% de descuento.

: cuesta $ 16.799, con 30% de descuento. Cortabarba Top House DT-100 : bajó a $ 9.999, con una rebaja del 50%.

: bajó a $ 9.999, con una rebaja del 50%. Freidora Moulinex Easy Pro : cuesta $ 107.839, con 20% de descuento.

: cuesta $ 107.839, con 20% de descuento. Nebulizador Aspen NU 320 Lite : se consigue por $ 82.159, con 35% de rebaja.

: se consigue por $ 82.159, con 35% de rebaja. También hay descuentos en exprimidores, tensiómetros, licuadoras y batidoras.

Las ofertas de Coto se enfocan en productos de cocina y salud, con precios accesibles y descuentos que superan los $ 40.000 en algunos casos.