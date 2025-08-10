Los supermercados que ofrecen un descuento de hasta el 50% en varios productos
Los descuentos para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar las sucursales que no sufren modificaciones en los precios para renovar tus alacenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados más grandes del país activaron una nueva ola de promociones en pequeños electrodomésticos. Carrefour y Coto ofrecen rebajas de hasta el 50% y facilidades de pago en cuotas sin interés, según el producto y el comercio.
Las ofertas incluyen freidoras, tostadoras, aspiradoras, cafeteras y más, con precios que bajan considerablemente si se compran dos unidades.
Carrefour: 50% en la segunda unidad y cuotas sin interés
Carrefour lidera con una estrategia agresiva: ofrece un 50% de descuento en la segunda unidad de varios productos. Esto permite reducir el precio por unidad si se compran dos iguales. Entre los destacados:
- Air Fryer Mandine MAO12: cuesta $ 179.000, pero si se compran dos, el precio por unidad baja a $ 156.375.
- Airfryer doble cajón Mandine 9L: $ 235.000, con precio final de $ 205.625 por unidad al llevar dos.
- Tostadora Bluesky BT870SR-17: $ 35.000, con precio unitario de $ 30.625 si se adquieren dos.
- Yogurtera Bluesky BYM07: $ 63.000, con precio final de $ 54.187 por unidad.
- También hay descuentos en waffleras, sandwicheras, picadoras, secadores de pelo y afiladores eléctricos.
La promoción aplica a más de 15 productos y se puede combinar con cuotas sin interés, lo que mejora aún más el acceso a estos artículos.
Coto: descuentos de hasta el 35% en cocina y cuidado personal
Coto se sumó con rebajas que llegan al 35%, especialmente en balanzas, licuadoras, pavas eléctricas y productos para el cuidado personal:
- Balanza de baño Top House EB9370S844: cuesta $ 16.799, con 30% de descuento.
- Cortabarba Top House DT-100: bajó a $ 9.999, con una rebaja del 50%.
- Freidora Moulinex Easy Pro: cuesta $ 107.839, con 20% de descuento.
- Nebulizador Aspen NU 320 Lite: se consigue por $ 82.159, con 35% de rebaja.
- También hay descuentos en exprimidores, tensiómetros, licuadoras y batidoras.
Las ofertas de Coto se enfocan en productos de cocina y salud, con precios accesibles y descuentos que superan los $ 40.000 en algunos casos.
