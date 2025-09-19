Guerra de smartphones: comparativa entre el Samsung Galaxy S25 y el iPhone 17

Ambos son excelentes para gaming, apps pesadas y trabajo con IA, aunque el iPhone mantiene cierta ventaja en estabilidad y eficiencia gracias a su ecosistema cerrado.

Cámaras y fotografía

La cámara es clave para muchos usuarios. El Galaxy S25 ofrece un sensor principal de 50MP, ultra gran angular de 12MP y teleobjetivo de 10MP con zoom óptico (en Ultra, más sensores y mayor zoom). Es ideal para fotografía a larga distancia y versatilidad de lentes.

El iPhone17 trae sensores de 48MP para principal y ultra gran angular, además de una frontal mejorada de 18MP. Apple sigue liderando en video, modo retrato y fotografía nocturna, apoyado por su nuevo procesador y mejoras en software.

Autonomía y carga

En batería, Samsung Galaxy S25 suma capacidad: desde 4.000 mAh en el modelo base hasta 5.000 mAh en los Ultra, con carga rápida e inalámbrica. El iPhone17 mejora su autonomía respecto a modelos previos, aunque depende mucho del uso y la tasa de refresco, y su carga sigue siendo menos veloz que Samsung.

Cuál elegir según tus necesidades

Si buscás personalización, pantalla grande, batería duradera y flexibilidad Android , el Galaxy S25 es tu mejor opción, especialmente en las versiones Ultra o Plus.

Si priorizás estabilidad, ecosistema cerrado, soporte prolongado y cámara para video, el iPhone17 cumple con creces, sobre todo en su versión Pro o Air para quienes prefieren liviandad.

Ambos ofrecen actualizaciones aseguradas por años y conectividad 5G, WiFi 7 y NFC, por lo que la elección depende más de tus hábitos, presupuesto y preferencias por Android o iOS.

El Galaxy S25 te da variedad y potencia en Android; el iPhone17, solidez y experiencia de usuario en iOS. Pensá en qué uso le das al teléfono y cuál te convence más para invertir a largo plazo.