El truco para conseguir ropa a buenos precios en Shein

Para los hombres, la propuesta incluye camisetas y pantalones deportivos que rondan entre $5.000 y $8.000, además de accesorios a partir de $3.000. Uno de los beneficios más importante es el 20% de descuento en la primera compra, junto con envío gratis en pedidos mayores a $26.798.

En cuanto a los tiempos de entrega, Shein estima un mínimo de 20 días desde que se confirma el pago. Sin embargo, puede haber demoras por aduana, vuelos internacionales o problemas de dirección, por lo que las fechas no siempre son exactas. Por otro lado, este es el paso a paso para comprar en la plataforma: