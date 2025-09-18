Los beneficios exclusivos para jubilados que ofrece un supermercado
Los descuentos para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar las sucursales que no sufren modificaciones en los precios para la tercera edad.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, COTO se destaca por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, ofrece oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
Los descuentos para jubilados en Coto: día a día
- Lunes:
- Banco Ciudad: 25% de descuento con Visa, Mastercard y Cabal. Tope semanal: $10.000.
- Ualá: 25% con tarjeta prepaga o crédito Mastercard. Tope semanal: $15.000.
- Beneficios ANSES: 10% de ahorro de lunes a jueves, sin tope.
- Banco Santander: 20% exclusivo para jubilados clientes del banco, tope mensual $20.000.
- Tarjeta Naranja Plan Z: 3 cuotas sin interés todos los días.
- 15% de descuento presentando DNI (excluye compras online).
- Banco Macro: 25% en fechas puntuales, con Visa y Mastercard.
- Banco Supervielle: 25% general, 30% para clientes Identité, sin tope.
- Ciudadanía Porteña: 15% todos los martes y jueves, sin límites.
- ANSES y Tarjeta Naranja: beneficios activos durante toda la semana.
- Comunidad Coto: 15% en un pago, sin tope.
- Banco Nación a través de BNA+: 30% con Visa y Mastercard, tope $12.000.
- Beneficios ANSES y Tarjeta Naranja: vigentes simultáneamente.
- 15% de descuento presentando DNI para jubilados y pensionados.
- Ciudadanía Porteña: 15%, sin límites.
- Beneficios ANSES: 10% con tarjetas de débito y crédito.
- ICBC: 20% con Visa Débito, sin tope.
- Banco Columbia: 20% con crédito Visa/Mastercard (tope $22.000) y 20% con débito Visa ($8.000).
- Banco Comafi: 25% con Visa Débito, tope $10.000 por transacción.
- Tarjeta Naranja Plan Z: 3 cuotas sin interés.
- Aunque no haya grandes descuentos bancarios, los jubilados pueden financiar compras con Tarjeta Naranja Plan Z en 3 cuotas sin interés.
- Continúan las cuotas sin interés con Tarjeta Naranja Plan Z, facilitando las compras de fin de semana.
Con este calendario, Coto asegura que los jubilados puedan aprovechar promociones durante toda la semana, optimizando el ahorro en alimentos, productos de limpieza y artículos del hogar.
