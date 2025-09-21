Horóscopo chino: los tres signos que encontrarán equilibrio y abundancia

Dragón

image

Considerado uno de los más poderosos, recibe un impulso extra en su liderazgo y ambición. La disciplina saturnina le permite canalizar su energía con foco y constancia, evitando excesos. Según la astrología oriental, el Dragón transformará su carisma en logros concretos, alcanzando prosperidad y reconocimiento.

Serpiente

image

Caracterizada por su inteligencia estratégica, encuentra en este tránsito la oportunidad de confiar en su intuición y mantenerse firme ante los cambios. Gracias a la energía de Saturno, la Serpiente podrá convertir pequeñas oportunidades en beneficios significativos, asegurando estabilidad y crecimiento financiero.