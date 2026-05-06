Horóscopo: cuáles son los signos del zodíaco que sufren más el frío

Para ellos, la temporada invernal representa una falta de luz para su despliegue.

Cáncer

Por otro lado, la naturaleza de Cáncer denuncia un sufrimiento extremo debido a su regencia lunar. Al ser un signo de agua, el frío se traduce en una sensación de aislamiento involuntario.

Este escenario advirte cambios directos en su humor, llevándolos a estados de melancolía profunda. Físicamente, suelen padecer de extremidades frías debido a su conexión con la circulación.

Se convierten en expertos del confort hogareño hasta que el clima mejore.

Libra

La situación de Libra estalló en el análisis debido a su búsqueda constante de armonía bajo la regencia de Venus. El frío extremo es considerado una agresión directa a sus sentidos.

Dicha posición promete ser una lucha constante, ya que este signo rige los riñones y la zona lumbar. Estas áreas suelen resentirse significativamente con las marcas térmicas bajas.

La duda sobre qué vestir para no perder la estética frente al espejo es el síntoma más claro. Suelen ser los primeros en verse afectados si no mantienen el equilibrio térmico que su cuerpo demanda.