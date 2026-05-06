Horóscopo: cuáles son los signos del zodíaco que sufren más el frío
Las tendencias astrales indicaron cuáles serán las personas más propensas a padecer las bajas temperaturas de acuerdo con el día de nacimiento.
La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y un nuevo mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias astrales, se pudo determinar cuáles son los signos del zodíaco a sufrir el frío.
Especialistas en astrología confirmaron que tres signos padecen las bajas temperaturas con especial intensidad. Esto divide a los integrantes del zodiaco en dos: los amantes del invierno y quienes no logran despegarse de la calefacción.
Los signos que más sufren el frío
Leo
El signo de Leo disparó las alarmas por ser el hijo directo del Sol y monarca del verano. Su vitalidad es puro fuego, por lo que el acortamiento de los días afecta su rendimiento.
Cuando el termómetro desciende, esta energía siente que pierde su fuente principal de combustible. El clima acorrala su ánimo, apagando su brillo natural y su necesidad de exposición.
Para ellos, la temporada invernal representa una falta de luz para su despliegue.
Cáncer
Por otro lado, la naturaleza de Cáncer denuncia un sufrimiento extremo debido a su regencia lunar. Al ser un signo de agua, el frío se traduce en una sensación de aislamiento involuntario.
Este escenario advirte cambios directos en su humor, llevándolos a estados de melancolía profunda. Físicamente, suelen padecer de extremidades frías debido a su conexión con la circulación.
Se convierten en expertos del confort hogareño hasta que el clima mejore.
Libra
La situación de Libra estalló en el análisis debido a su búsqueda constante de armonía bajo la regencia de Venus. El frío extremo es considerado una agresión directa a sus sentidos.
Dicha posición promete ser una lucha constante, ya que este signo rige los riñones y la zona lumbar. Estas áreas suelen resentirse significativamente con las marcas térmicas bajas.
La duda sobre qué vestir para no perder la estética frente al espejo es el síntoma más claro. Suelen ser los primeros en verse afectados si no mantienen el equilibrio térmico que su cuerpo demanda.
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