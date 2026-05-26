Cómo aprovechar los últimos descuentos de mayo: dónde se pueden encontrar

Los miércoles suelen concentrar gran parte de las promociones acumulables, con descuentos vinculados a bancos, billeteras virtuales y programas de beneficios especiales.

Promociones con Cuenta Digital Carrefour y Tarjeta Carrefour

Entre las promociones más utilizadas aparecen los descuentos vinculados a Cuenta Digital Carrefour Banco y la Tarjeta Carrefour, que permiten acceder a rebajas inmediatas en distintos rubros y categorías.

En algunos casos, las promociones alcanzan hasta un 35% de descuento en productos seleccionados y beneficios especiales sobre alimentos, limpieza, bebidas y artículos de uso cotidiano. Carrefour también mantiene promociones acumulables con billeteras virtuales y cuotas sin interés en determinados medios de pago.

Además, muchos usuarios aprovechan la combinación entre descuentos por cantidad, promociones online y reintegros bancarios para maximizar el ahorro en compras grandes. Según detalló la cadena, las promociones pueden variar dependiendo de la sucursal, el canal de compra y la fecha específica de vigencia de cada beneficio.