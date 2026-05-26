Cómo aprovechar los últimos descuentos de mayo: dónde se pueden encontrar
Esta cadena de supermercados ofrece una amplia variedad de rebajas y reintegros que alcanzan productos de consumo diario. Enterate acá.
Las cadenas de supermercados continúan ofreciendo importantes promociones durante los últimos días de mayo y muchos consumidores aprovechan la combinación de descuentos bancarios, billeteras virtuales y beneficios propios de cada programa de fidelización para reducir el gasto total de las compras.
Además, los beneficios pueden acumularse en determinados casos, algo que permite acceder a descuentos mucho más altos en tickets grandes o compras familiares.
Beneficios vigentes en Carrefour durante mayo
Uno de los beneficios más importantes es el acuerdo entre Banco Nación, MODO y Carrefour, que ofrece un 30% de reintegro pagando mediante QR con tarjetas Visa o Mastercard emitidas por la entidad bancaria. La promoción cuenta con un tope semanal de devolución de $12.000 por cliente y se encuentra disponible en supermercados adheridos.
Los jubilados y pensionados que cobran mediante Banco Nación también pueden acceder a beneficios adicionales dentro del programa Capital Humano. En estos casos, Carrefour ofrece un 5% de reintegro extra utilizando BNA+ MODO, con topes semanales y mensuales determinados.
Durante mayo también continúan vigentes promociones especiales según el día de la semana. Los lunes y martes aparecen descuentos con Tarjeta Carrefour Banco, beneficios para clientes de Mi Carrefour y rebajas para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES.
Los miércoles suelen concentrar gran parte de las promociones acumulables, con descuentos vinculados a bancos, billeteras virtuales y programas de beneficios especiales.
Promociones con Cuenta Digital Carrefour y Tarjeta Carrefour
Entre las promociones más utilizadas aparecen los descuentos vinculados a Cuenta Digital Carrefour Banco y la Tarjeta Carrefour, que permiten acceder a rebajas inmediatas en distintos rubros y categorías.
En algunos casos, las promociones alcanzan hasta un 35% de descuento en productos seleccionados y beneficios especiales sobre alimentos, limpieza, bebidas y artículos de uso cotidiano. Carrefour también mantiene promociones acumulables con billeteras virtuales y cuotas sin interés en determinados medios de pago.
Además, muchos usuarios aprovechan la combinación entre descuentos por cantidad, promociones online y reintegros bancarios para maximizar el ahorro en compras grandes. Según detalló la cadena, las promociones pueden variar dependiendo de la sucursal, el canal de compra y la fecha específica de vigencia de cada beneficio.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario