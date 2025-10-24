Horóscopo: cuál es la profesión perfecta para cada signo del zodíaco

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Práctico y paciente, Tauro busca estabilidad. Le atraen los trabajos donde puede construir algo duradero: banquero, diseñador, cocinero o joyero. A veces le cuesta salir de su zona de confort, pero su constancia es su gran fortaleza.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Curioso y versátil, Géminis odia la rutina. Su talento para comunicar lo vuelve ideal como periodista, publicista, maestro o community manager. Si logra enfocarse, su ingenio lo lleva muy lejos.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Empático y sensible, Cáncer se realiza ayudando a los demás. Puede ser enfermero, terapeuta, profesor o chef, siempre en roles donde pueda cuidar o contener.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Creativo y carismático, Leo necesita brillar. Destaca como actor, artista, político o director, pero si el entorno no le da protagonismo, se frustra fácilmente.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Analítico y perfeccionista, Virgo triunfa donde los detalles importan: medicina, ingeniería, contabilidad o edición. No busca fama, pero su trabajo habla por él.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amable y diplomático, Libra es ideal para mediar y buscar equilibrio. Brilla como abogado, psicólogo, diplomático o diseñador. Necesita un ambiente laboral armónico.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Reservado y profundo, Escorpio ama investigar. Se siente cómodo como detective, científico, psicólogo o cirujano. Su intuición y concentración son su sello.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Optimista y aventurero, Sagitario necesita libertad. Puede ser periodista internacional, guía turístico o profesor universitario. Lo suyo son los nuevos horizontes.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Ambicioso y disciplinado, Capricornio es el más trabajador del zodiaco. Se destaca en ingeniería, finanzas, derecho o política, donde el esfuerzo tiene recompensa.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Independiente y original, Acuario rompe moldes. Puede sobresalir como inventor, programador o creador de contenido, siempre que tenga libertad para innovar.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Soñador y compasivo, Piscis brilla en lo artístico o terapéutico. Músico, actor, escritor o enfermero, su talento está en conectar con la emoción y la empatía.