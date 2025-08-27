Horóscopo: cuáles son los cuatro signos más fieles del zodíaco

Debido a la seriedad y reserva que mantienen, Capricornio es una pareja confiable con el que se puede apostar por relaciones a largo plazo.

2. Virgo: compromiso y atención al detalle

Este signo del zodíaco es meticuloso, observador y profundamente comprometido. Debido a su deseo de estabilidad, Virgo prioriza relaciones duraderas.

La atención y continuidad hacen que actúe de forma metódica, respetando la fidelidad necesaria en una pareja. Además, no se deja llevar por impulsos, este signo piensa antes de actuar.

1. Cáncer: la pareja más fiel del zodíaco

Aunque muy emocional, Cáncer es profundamente leal. Su sentido de pertenencia es muy fuerte, haciendo que la familia sea lo que más buscan en su vida.

Una vez que este signo del zodíaco se enamora, la atención se centra completa y exclusivamente en su pareja. Evita cualquier riesgo que amenace la estabilidad emocional que tanto valora.