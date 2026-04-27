Según la Inteligencia Artificial, estos son los signos del zodíaco que gastan mucho dinero

Libra

Este signo tiene una fuerte conexión con lo estético. Le atraen la moda, el diseño y todo lo que genere armonía visual. Muchas veces gasta sin planificar, guiado por el deseo de rodearse de belleza o mejorar su estado emocional.

Piscis

Piscis se destaca por su sensibilidad y su costado emocional. Puede gastar para ayudar a otros, darse gustos o escapar de situaciones estresantes. La falta de organización financiera lo vuelve propenso a compras impulsivas.