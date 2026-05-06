Para las personas que les da impresión tragar pastillas: el truco casero para hacerlo sin problemas

Otra alternativa es ajustar la postura del cuerpo, inclinándose hacia adelante o hacia atrás según el tipo de comprimido, para favorecer el recorrido y disminuir molestias. Desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) advierten que tomar pastillas sin líquido puede provocar irritaciones o incluso pequeñas lesiones en el esófago. Por eso, acompañar siempre con suficiente agua es clave para cuidar la salud.

El método de la inclinación hacia adelante

La ansiedad suele jugar en contra al momento de tragar pastillas y puede afectar la salud si se vuelve un obstáculo frecuente. Para reducir esa tensión, se aconseja hacer pausas breves y realizar respiraciones profundas antes de la ingesta. Relajar el cuerpo facilita el paso del comprimido y disminuye la sensación de incomodidad. Además, una buena hidratación no solo mejora el bienestar general, sino que también protege el esófago de posibles irritaciones.

En paralelo, existen alternativas farmacéuticas más amigables para quienes presentan dificultades persistentes, como jarabes o sobres solubles. Consultar con un profesional de la salud permite elegir la opción más adecuada y evitar complicaciones en tratamientos prolongados.

Especialistas también destacan que usar un pequeño recipiente con agua ayuda a controlar mejor la cantidad de líquido y el proceso de ingesta, algo especialmente útil en niños o en personas con problemas de coordinación.