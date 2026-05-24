Ni lluvias ni frío: hasta cuándo la espesa niebla complicará al AMBA y cómo sigue el clima

Cómo afectará la niebla en el AMBA

La principal complicación de este escenario radica en la seguridad vial y aérea. Coincidiendo con el operativo retorno por el fin de semana largo, se prevén reducciones bruscas de visibilidad en autopistas, rutas y accesos suburbanos durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda circular con extrema precaución y verificar las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A partir del miércoles, el ambiente continuará muy fresco y con escasa amplitud térmica (mínimas de 10 °C y máximas de apenas 13 °C).

Recién hacia el jueves y viernes se prevé una disminución gradual de la nubosidad baja y menor probabilidad de neblinas. Esto permitirá el ingreso de más radiación solar, dando lugar a jornadas con mañanas frescas pero tardes notablemente más templadas, a pesar de una leve inestabilidad prevista para el cierre de la semana laboral.