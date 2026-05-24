Ni lluvias ni frío: hasta cuándo la espesa niebla complicará al AMBA y cómo sigue el clima
La Ciudad y el conurbano se preparan para una seguidilla de jornadas signadas por bancos de niebla y poca visibilidad.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita una semana con condiciones meteorológicas típicas de la estación: alta humedad, estabilidad y una marcada reducción de la visibilidad, debido a la retirada del frío extremo, la falta de lluvias y la llegada de la espesa niebla.
Tras un domingo donde los termómetros se ubicaron por debajo de la media climatológica de mayo (inferiores a los 11,1 °C), el lunes feriado por el 25 de Mayo mantendrá la misma tónica, con una mínima de 11 °C en la Ciudad de Buenos Aires —entre 1 y 2 grados menos en el conurbano— y máximas que apenas rozarán los 15 °C o 16 °C debido a la abundante cobertura de nubes bajas.
Para el martes y el miércoles, el panorama estará condicionado por la velocidad con la que se formen los bancos de niebla. Los especialistas meteorológicos citados por el sitio Meteored explican que las nubes bajas actúan como una "manta" que frena el descenso térmico nocturno; sin embargo, en aquellas zonas del sur y oeste del Gran Buenos Aires donde el cielo logre despejarse temporalmente, el enfriamiento radiativo será más eficiente y generará mínimas más bajas.
En este marco, el modelo europeo (ECMWF) anticipa para el martes extremas de 8 °C y 15 °C en Capital Federal.
Cómo afectará la niebla en el AMBA
La principal complicación de este escenario radica en la seguridad vial y aérea. Coincidiendo con el operativo retorno por el fin de semana largo, se prevén reducciones bruscas de visibilidad en autopistas, rutas y accesos suburbanos durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda circular con extrema precaución y verificar las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
A partir del miércoles, el ambiente continuará muy fresco y con escasa amplitud térmica (mínimas de 10 °C y máximas de apenas 13 °C).
Recién hacia el jueves y viernes se prevé una disminución gradual de la nubosidad baja y menor probabilidad de neblinas. Esto permitirá el ingreso de más radiación solar, dando lugar a jornadas con mañanas frescas pero tardes notablemente más templadas, a pesar de una leve inestabilidad prevista para el cierre de la semana laboral.
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