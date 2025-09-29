Horóscopo del Niño Prodigio: sus predicciones para cada uno de los signos este lunes 29 de septiembre
Las predicciones de los signos zodiacales del Niño Prodigio podés seguirlas en minutouno.com. El horóscopo siempre actualizado.
El Niño Prodigio comparte sus visiones para el horóscopo de este lunes 29 de septiembre, un día en el que las energías del universo se alinean para abrir caminos, cerrar ciclos y dejar que el corazón guíe los pasos. Escucha lo que las estrellas tienen preparado para ti.
Víctor Florencio, más conocido como "El Niño Prodigio", es un astrólogo y vidente originario de la República Dominicana, aunque creció en Nueva York. A los siete años comenzó a tener sus primeras visiones, un don que, según él, también poseía su bisabuela.
Horóscopo del Niño Prodigio del 29 de septiembre
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El lunes trae energía para comenzar la semana con determinación. Tus decisiones y acciones hoy marcarán el rumbo de los próximos días.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Buen día para organizar tus finanzas y planificar tus proyectos. La paciencia será clave para manejar situaciones laborales o familiares.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu mente está activa y clara. Aprovechá la jornada para avanzar en tareas pendientes y comunicarte con efectividad.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El lunes favorece la conexión emocional y familiar. Escuchá tu intuición para resolver conflictos y tomar decisiones importantes.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu carisma y liderazgo están en alza. Es un buen día para destacarte en lo laboral y social, pero cuidá tu energía para no agotarte.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La planificación y el orden serán tus aliados. Prestá atención a los detalles para evitar contratiempos y mantener la armonía.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El lunes trae oportunidades de diálogo y acuerdos. Tus gestos de empatía y equilibrio fortalecerán tus relaciones.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La intensidad emocional puede ser alta. Confiá en tu intuición y canalizá tus energías hacia decisiones acertadas.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Buen día para proyectos que involucren aprendizaje, viajes o expansión personal. Tu entusiasmo contagia a quienes te rodean.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La disciplina y el enfoque te permitirán avanzar en lo laboral. Dedicales tiempo a tus metas sin descuidar tu bienestar.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Día propicio para ideas innovadoras y apertura a nuevas perspectivas. La creatividad será tu mejor herramienta.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
El lunes invita a la reflexión y la introspección. Soltar viejas cargas permitirá que la inspiración y la claridad fluyan.
