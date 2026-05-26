Truco casero: la manera de combatir el insomnio en simples pasos
Cada vez más personas incorporan esta hierba aromática a su rutina nocturna por sus posibles beneficios naturales para dormir mejor.
El laurel dejó de ser solamente un ingrediente habitual en la cocina y pasó a convertirse en un reconocido truco casero para resolver distintos problemas del día a día. En los últimos años, esta planta aromática ganó popularidad por sus usos naturales, ya sea para combatir malos olores en el hogar o para favorecer el descanso nocturno.
El interés por este tipo de remedios naturales crece al mismo tiempo que aumentan los casos de dificultades para dormir. De acuerdo con datos difundidos por la Sociedad Española de Neurología, entre el 25% y el 35% de los adultos padecen algún tipo de insomnio, una problemática cada vez más frecuente en la vida cotidiana.
El paso a paso para combatir el insomnio
Cada vez más personas recurren al laurel como un complemento natural para mejorar el descanso y reducir el estrés acumulado durante el día. Gracias a sus propiedades relajantes, esta planta aromática ganó popularidad dentro de distintas rutinas vinculadas a la aromaterapia y los remedios naturales para combatir el insomnio.
El aceite esencial de laurel puede utilizarse de distintas maneras antes de dormir para generar un ambiente más tranquilo y favorecer la relajación. Además, especialistas recuerdan que este tipo de prácticas deben acompañar hábitos saludables y no reemplazar tratamientos médicos indicados por profesionales.
El paso a paso para usar laurel y mejorar el descanso es el siguiente:
- Conseguir hojas de laurel secas o aceite esencial apto para uso en aromaterapia.
- Colocar algunas gotas del aceite esencial en un difusor para aromatizar el ambiente antes de acostarse.
- Otra opción es mezclar el aceite de laurel con una crema corporal o aceite base para realizar masajes relajantes en cuello, hombros o espalda.
- También se puede incorporar el laurel en un baño caliente nocturno para ayudar a disminuir el estrés y relajar el cuerpo.
- Mantener una rutina de descanso regular y acompañar este truco casero con hábitos saludables como reducir el uso del celular antes de dormir y evitar bebidas estimulantes durante la noche.
Aunque el laurel puede transformarse en un aliado natural para mejorar el sueño, especialistas recomiendan consultar con profesionales de la salud en casos de insomnio persistente o problemas severos para descansar.
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