Truco casero: la manera de combatir el insomnio en simples pasos

El aceite esencial de laurel puede utilizarse de distintas maneras antes de dormir para generar un ambiente más tranquilo y favorecer la relajación. Además, especialistas recuerdan que este tipo de prácticas deben acompañar hábitos saludables y no reemplazar tratamientos médicos indicados por profesionales.

El paso a paso para usar laurel y mejorar el descanso es el siguiente:

Conseguir hojas de laurel secas o aceite esencial apto para uso en aromaterapia.

secas o aceite esencial apto para uso en aromaterapia. Colocar algunas gotas del aceite esencial en un difusor para aromatizar el ambiente antes de acostarse.

Otra opción es mezclar el aceite de laurel con una crema corporal o aceite base para realizar masajes relajantes en cuello, hombros o espalda.

con una crema corporal o aceite base para realizar masajes relajantes en cuello, hombros o espalda. También se puede incorporar el laurel en un baño caliente nocturno para ayudar a disminuir el estrés y relajar el cuerpo.

en un baño caliente nocturno para ayudar a disminuir el estrés y relajar el cuerpo. Mantener una rutina de descanso regular y acompañar este truco casero con hábitos saludables como reducir el uso del celular antes de dormir y evitar bebidas estimulantes durante la noche.

Aunque el laurel puede transformarse en un aliado natural para mejorar el sueño, especialistas recomiendan consultar con profesionales de la salud en casos de insomnio persistente o problemas severos para descansar.