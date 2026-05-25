Cómo son los ejercicios para prevenir la papada y mejorarla

En ese contexto, la papada aparece como una de las alteraciones estéticas más comunes, aunque su formación no responde únicamente al envejecimiento. Factores como el aumento de peso, la genética o incluso hábitos posturales pueden influir en su desarrollo. Para combatir este problema, se pueden incluir diversos ejercicios se encargan de tonificar los músculos y favorecer el drenaje.