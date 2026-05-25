Cómo son los ejercicios para prevenir la papada y mejorarla
Estos ejercicios se encargan de tonificar los músculos y favorecer el drenaje, reduciendo notablemente este problema. Descubrí todos los detalles en la nota.
Con el paso del tiempo, el cuerpo sufre diferentes cambios naturales que impactan tanto en la salud como en la apariencia física. Entre ellos, la pérdida de firmeza en ciertas zonas del rostro es una de las preocupaciones más frecuentes, especialmente si se lleva un estilo de vida sedentario y sin actividad física.
En ese contexto, la papada aparece como una de las alteraciones estéticas más comunes, aunque su formación no responde únicamente al envejecimiento. Factores como el aumento de peso, la genética o incluso hábitos posturales pueden influir en su desarrollo. Para combatir este problema, se pueden incluir diversos ejercicios se encargan de tonificar los músculos y favorecer el drenaje.
Rutina para prevenir y mejorar la papada
Si bien existen distintos ejercicios y técnicas de masaje orientados a reducir la papada, no todos ofrecen los mismos resultados. Sin embargo, algunos movimientos ayudan a fortalecer los músculos del cuello y el rostro, mejorando la tensión de la piel y estimular la circulación en esa zona.
- Masaje con gua sha: deslizar la piedra desde la base del cuello hasta la mandíbula con crema o aceite. Repetir 10 veces por lado, 1-2 veces al día.
- Estiramiento cervical: inclinar la cabeza hacia atrás mirando al techo, mantener unos segundos y volver al centro. Repetir 10 veces diarias.
- Ejercicio del platisma: con manos sobre las clavículas, levantar el mentón y pegar la lengua al paladar. Mantener 10 segundos y repetir 10 veces, 3-5 veces por semana.
Realizar estos ejercicios de forma regular no solo puede ayudar a reducir la papada, sino también a mejorar la circulación, aliviar la tensión muscular y favorecer una mejor postura. Además, contribuyen a prevenir molestias en el cuello, hombros y espalda.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario