Horóscopo: el significado del Sol en Libra y cómo impacta en cada signo

Como signo de aire, Libra funciona como puente entre Géminis y Acuario, ofreciendo un clima de diálogo, sociabilidad y búsqueda de puntos en común. En este periodo, el ego se suaviza, ya que el Sol está en caída en Libra, y se priorizan los vínculos, la belleza y la paz. Regido por Venus, este signo invita a mirar hacia afuera, a relacionarnos con más empatía y a cultivar la armonía tanto en lo personal como en lo colectivo.