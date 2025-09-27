Mar del Plata y el sorprendente anuncio de famoso Balneario: "Alquilá tu carpa al valor del año pasado"
La temporada del verano 2026 está a la vuelta de la esquina y Mar del Plata se prepara para el turismo: el famoso Balneario 12 vuelve a sorprender.
La temporada de verano 2026 está cada vez más cerca y la ciudad de Mar del Plata espera que el turismo diga presente, algo que prácticamente no sucedió en ninguno de los fines de semana largos del año.
Hasta ahora, según confirmaron diferentes operadores turísticos, el nivel de reservas es similar al del año pasado pero los que mantuvieron precios, tanto de casas, departamentos y hoteles, como balnearios, están logrando una interesante cantidad de reservas.
Uno de esos casos es el del parador más famoso de la Ciudad de Mar del Plata, el Balneario 12, que tiene un nivel de reservas confirmadas muy altas: "El secreto es brindar buenos servicios y que acá podés alquilar tu carpa al valor del año pasado", explicó el dueño del tradicional parador, el empresario Augusto Digiovanni.
El año pasado el promedio general de los balnearios, a excepción de Playa Grande y la zona sur, estaba entre los 80 y 90 mil pesos y este verano el Balneario 12 definió su precio diario en $80.000 hasta el fin de la temporada.
En Playa Grande el verano pasado hubo balnearios que cobraban 140 mil pesos, sin estacionamiento, la carpa y $110 mil la sombrilla.
Para este verano hay un balneario del sur de la ciudad de Mar del Plata que cobrará 220 mil pesos el día y 6 millones de pesos ofrece por toda la temporada.
Tarifas para el verano 2026 en B12
Los precios ya están definidos y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:
Enero:
- Carpa diario: $80.000
- Mes entero: $2.000.000
- Primera quincena: $1.100.000
- Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000
- 10 días: $800.000
- Semana: $560.000
- Estacionamiento: $15.000
Febrero:
- Mes completo: $1.700.000
- Quincena: $900.000
- Semana: $500.000
- Carpa diaria: $80.000
Tabla comparativa de precios en los balnearios de Mar del Plata
Balneario 12 (B12) – Punta Mogotes 2026
- Carpa diaria: $80.000
- Mes completo enero: $2.000.000
- Quincena enero: desde $1.100.000
- Semana: $560.000
- Estacionamiento: $15.000
Playa Grande
- Carpa diaria (verano 2025): $140.000 (sin estacionamiento)
- Sombrilla diaria (verano 2025): $110.000
- Valores para 2026: aún más altos, sin confirmación oficial.
Balnearios del sur
- Carpa diaria 2025: $150.000
- Carpa diaria 2026: $220.000
- Temporada completa: $6.000.000
