Mar del Plata y el sorprendente anuncio de famoso Balneario: "Alquilá tu carpa al valor del año pasado"

El año pasado el promedio general de los balnearios, a excepción de Playa Grande y la zona sur, estaba entre los 80 y 90 mil pesos y este verano el Balneario 12 definió su precio diario en $80.000 hasta el fin de la temporada.

En Playa Grande el verano pasado hubo balnearios que cobraban 140 mil pesos, sin estacionamiento, la carpa y $110 mil la sombrilla.

Para este verano hay un balneario del sur de la ciudad de Mar del Plata que cobrará 220 mil pesos el día y 6 millones de pesos ofrece por toda la temporada.

Tarifas para el verano 2026 en B12

gente en la playa mar del plata

Los precios ya están definidos y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:

Enero:

Carpa diario : $80.000

: $80.000 Mes entero : $2.000.000

: $2.000.000 Primera quincena : $1.100.000

: $1.100.000 Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000

(la más demandada): $1.200.000 10 días : $800.000

: $800.000 Semana : $560.000

: $560.000 Estacionamiento: $15.000

Febrero:

Mes completo : $1.700.000

: $1.700.000 Quincena : $900.000

: $900.000 Semana : $500.000

: $500.000 Carpa diaria: $80.000

Tabla comparativa de precios en los balnearios de Mar del Plata

Balneario 12 (B12) – Punta Mogotes 2026

Carpa diaria: $80.000

Mes completo enero: $2.000.000

Quincena enero: desde $1.100.000

Semana: $560.000

Estacionamiento: $15.000

Playa Grande

Carpa diaria ( verano 2025 ): $140.000 (sin estacionamiento)

): $140.000 (sin estacionamiento) Sombrilla diaria (verano 2025 ): $110.000

): $110.000 Valores para 2026: aún más altos, sin confirmación oficial.

