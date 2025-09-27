Con doblete de Julián, Atlético Madrid se impuso en su casa por 5-2 ante Real
El equipo de Simeone se quedó con un vibrante derbi en el Metropolitano, que tuvo a la Araña como figura con dos goles.
La séptima fecha de LaLiga de España dejó un clásico inolvidable en Madrid. Atlético, con una actuación contundente, derrotó 5-2 al Real en el estadio Riyadh Air Metropolitano y se quedó con la victoria: Julián Álvarez fue la gran figura de la tarde con un doblete, mientras que Antoine Griezmann, Robin Le Normand y Alexander Sorloth completaron la goleada. Para los visitantes marcaron Kylian Mbappé y Arda Güler.
El partido arrancó con intensidad desde el pitazo inicial. A los 13 minutos, Le Normand abrió el marcador con un cabezazo tras un preciso centro de Giuliano Simeone. Sin embargo, la reacción del Real Madrid no tardó en llegar: Mbappé empató con una definición de calidad a los 24 y, poco después, Güler dio vuelta la historia con una jugada individual que silenció a la hinchada colchonera. Pero el Atlético encontró rápido la igualdad antes del descanso gracias a Sorloth, que aprovechó un centro y de cabeza puso el 2-2 parcial.
La segunda mitad fue toda del equipo de Diego Simeone: apenas comenzado el complemento, Álvarez se encargó de ejecutar un penal con gran precisión para devolverle la ventaja al local. Minutos más tarde, la Araña volvió a ser protagonista con un soberbio tiro libre que amplió la diferencia y desató la euforia de los fanáticos.
Con el Real Madrid desordenado y sin capacidad de reacción, el Atlético aprovechó los espacios. Griezmann, que ingresó en el segundo tiempo, selló el resultado con el quinto gol, dejando claro que el conjunto rojiblanco supo ser más efectivo y tuvo a sus delanteros en una tarde inspirada.
El triunfo no solo significa tres puntos de oro para el Atlético, sino también un golpe anímico importante en la temporada, al imponerse con autoridad ante su máximo rival. El Real Madrid, por su parte, mostró falencias defensivas que deberá corregir rápidamente si quiere mantenerse en la pelea por el campeonato.
Atlético Madrid vs. Real Madrid: resultado en vivo
Griezmann puso cifras definitivas: es goleada 5-2
Una barbaridad: La Araña puso el 4-2 ante Real Madrid
Franco Mastantuono, a la cancha
De penal, Julián Álvarez puso en ventaja al Atlético
El Colchonero llegó al empate gracias a Sorloth: ahora, 2-2
Tanto para el Atlético Madrid que no suma
Arda Güller no perdonó el error y puso el 2-1 para el Real
Mbappé iguala el clásico: octavo gol en LaLiga
El gol de Le Normand para poner en ventaja al Atleti ante el Real
Cómo llegaban ambos equipos a este nuevo Derbi de Madrid
El conjunto de Diego Simeone encara el duelo con la necesidad de mostrar otra cara. Tras un inicio irregular en la temporada, con apenas dos victorias en seis presentaciones, busca que este partido sea el punto de inflexión para recuperar confianza. La última alegría llegó con un triunfo agónico sobre el Rayo Vallecano, donde Julián Álvarez brilló con un hat-trick que levantó los ánimos de la afición.
Sin embargo, las derrotas frente a Espanyol en LaLiga y Liverpool en Champions, sumadas a empates inesperados ante rivales de menor jerarquía, generan dudas que el “Cholo” deberá disipar.
En la vereda de enfrente, el equipo Xabi Alonso se presenta como un rival temible. Con seis victorias en seis partidos en el torneo doméstico, se mantiene líder con puntaje perfecto. Su solidez se extiende también a la Champions, donde derrotó con claridad al Olympique de Marsella.
El equipo blanco viene de un 4-1 categórico contra Levante, encuentro en el que Franco Mastantuono se estrenó como goleador, demostrando la profundidad de un plantel que parece no tener techo.
El choque tiene, además, un condimento extra: la proximidad de los compromisos europeos. Mientras que el visitante se prepara para un viaje histórico a Kazajistán para enfrentar al Kairat en Champions, el local necesita sumar confianza para no perder terreno en la pelea por el título y llegar con mejor ánimo a su próximo desafío continental.
Atlético Madrid vs. Real Madrid: probables formaciones
- Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico González; Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Éder Militao y Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinícius; Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.
Atlético Madrid vs. Real Madrid: otros datos
- Hora: 11:15.
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid.
- Árbitro: Javier Alberola Rojas.
- VAR: Carlos del Cerro Grande.
- TV: DSports.
