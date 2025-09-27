Con doblete de Julián, Atlético Madrid se impuso en su casa por 5-2 ante Real

El triunfo no solo significa tres puntos de oro para el Atlético, sino también un golpe anímico importante en la temporada, al imponerse con autoridad ante su máximo rival. El Real Madrid, por su parte, mostró falencias defensivas que deberá corregir rápidamente si quiere mantenerse en la pelea por el campeonato.

Atlético Madrid vs. Real Madrid: resultado en vivo

Griezmann puso cifras definitivas: es goleada 5-2

Embed ¡DERBI LIQUIDADO!



Griezmann definió con pierna derecha para que Atlético de Madrid golee 5-2 a Real Madrid en #LaLigaEnDSPORTS. #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/1wudTzCqZj — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

Una barbaridad: La Araña puso el 4-2 ante Real Madrid

Embed GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ



Doblete del argentino en el derbi de Madridpic.twitter.com/Lt2KZPmckY — minutouno (@minutounocom) September 27, 2025

Franco Mastantuono, a la cancha

Embed ¡A LA CANCHA MASTANTUONO!



El argentino ingresó por Güler e hizo su debut en Derbis con Real Madrid. #AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/RR1mLGm2h0 — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

De penal, Julián Álvarez puso en ventaja al Atlético

Embed ¡GOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!



Julián Álvarez convirtió de penal para poner nuevamente en ventaja al Colchonero sobre Real Madrid.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/LUlRP9BESF — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

El Colchonero llegó al empate gracias a Sorloth: ahora, 2-2

Embed ¡GOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!



Ahora si, Sorloth cabeceó para poner el empate tras un gran centro de Koke.



PAR-TI-DA-ZO en el Metropolitano.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/Z5s77pHzsJ — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

Tanto para el Atlético Madrid que no suma

Embed ¡NO SUMA PARA ATLÉTICO DE MADRID!



Lenglet convertía el tanto del empate, pero la pelota le pegó en la mano a Sorloth, por lo que no cuenta.



El encuentro sigue 2-1 a favor de Real Madrid.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/cbQtogri6b — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

Arda Güller no perdonó el error y puso el 2-1 para el Real

Embed ¡TREMENDO GOLAZO DE REAL MADRID!



Tras una gran jugada de Vinícius y el pase atrás, Arda Güler definió de sobrepique para dar vuelta el derbi madrileño.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/p9CU8PPEy5 — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

Mbappé iguala el clásico: octavo gol en LaLiga

Embed ¡GOLAZO DE REAL MADRID!



Kylian Mbappé definió cruzado tras un pase espectacular de Arda Güler para poner el 1-1 en el Metropolitano.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/YON4EOrIuq — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

El gol de Le Normand para poner en ventaja al Atleti ante el Real

Embed ¡GOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!



Le Normand cabeceó para poner el 1-0 del derbi madrileño tras un gran centro de Giuliano Simeone.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/DyhTsGuoGM — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

Cómo llegaban ambos equipos a este nuevo Derbi de Madrid

El conjunto de Diego Simeone encara el duelo con la necesidad de mostrar otra cara. Tras un inicio irregular en la temporada, con apenas dos victorias en seis presentaciones, busca que este partido sea el punto de inflexión para recuperar confianza. La última alegría llegó con un triunfo agónico sobre el Rayo Vallecano, donde Julián Álvarez brilló con un hat-trick que levantó los ánimos de la afición.

Sin embargo, las derrotas frente a Espanyol en LaLiga y Liverpool en Champions, sumadas a empates inesperados ante rivales de menor jerarquía, generan dudas que el “Cholo” deberá disipar.

julian alvarez mastantuono

En la vereda de enfrente, el equipo Xabi Alonso se presenta como un rival temible. Con seis victorias en seis partidos en el torneo doméstico, se mantiene líder con puntaje perfecto. Su solidez se extiende también a la Champions, donde derrotó con claridad al Olympique de Marsella.

El equipo blanco viene de un 4-1 categórico contra Levante, encuentro en el que Franco Mastantuono se estrenó como goleador, demostrando la profundidad de un plantel que parece no tener techo.

El choque tiene, además, un condimento extra: la proximidad de los compromisos europeos. Mientras que el visitante se prepara para un viaje histórico a Kazajistán para enfrentar al Kairat en Champions, el local necesita sumar confianza para no perder terreno en la pelea por el título y llegar con mejor ánimo a su próximo desafío continental.

Atlético Madrid vs. Real Madrid: probables formaciones

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico González; Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.

Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico González; Julián Álvarez y Antoine Griezmann. Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Éder Militao y Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinícius; Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Atlético Madrid vs. Real Madrid: otros datos

Hora: 11:15.

11:15. Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

Riyadh Air Metropolitano, Madrid. Árbitro: Javier Alberola Rojas.

Javier Alberola Rojas. VAR: Carlos del Cerro Grande.

Carlos del Cerro Grande. TV: DSports.