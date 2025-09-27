Triple crimen de Florencia Varela: revelaron la foto y el verdadero nombre de "Pequeño J"

pequeño j 2

Quién es “Pequeño Jota”, el principal acusado del triple crimen

Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, Victoriano Tony Janzen Valverde que habría planificado el triple crimen es un traficante peruano que permanece prófugo. Se lo identifica con el alias de “Pequeño Jota” y pertenece a una organización narcocriminal transnacional.

La estructura delictiva cuenta con un comando operacional en la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en la villa 1-11-14, y opera diferentes puntos de venta de drogas en el conurbano sur de la provincia. La pesquisa policial y judicial sigue sus pasos para determinar su paradero y su rol exacto en la masacre.

Según trascendió, la decisión de transmitir el asesinato en vivo buscó amplificar el impacto y dejar un mensaje explícito a miembros y rivales. Sugiriendo que esta acción pretendía disuadir futuros intentos de traición y consolidar el control del líder narco sobre su entorno.

Pese al desconocimiento en torno a la figura del capo narco, se estableció la existencia de grupos de narcos peruanos a los que aún no han logrado acceder, y sospechan que el área de influencia del acusado podría extenderse a los barrios de Bajo Flores y Barracas, aunque su control principal se ubicaría en el sur del conurbano bonaerense, donde se perpetró el triple femicidio.