Julián Álvarez reveló el nombre de su futuro hijo y emocionó a los hinchas de River
El delantero del Atlético Madrid confirmó que su primer hijo se llamará Amadeo, en homenaje a glorias del club millonario.
Julián Álvarez vive días de ensueño tanto en lo futbolístico como en lo personal. El delantero cordobés brilló con un triplete en la goleada del Atlético Madrid ante Rayo Vallecano, y al finalizar el encuentro, sorprendió con un anuncio íntimo que conmovió a los hinchas de River: confirmó el nombre elegido para su primer hijo junto a su pareja, Emilia Ferrero.
En una entrevista con DSports, el exdelantero del Millonario fue consultado sobre cómo se llamará el bebé que esperan. Con una sonrisa tímida, respondió: “Por ahora, Amadeo”. El periodista Diego Korol lo interrumpió y le sugirió que no dudara: “Déjale Amadeo”. Julián asintió y ratificó: “Sí, Amadeo”.
La elección generó una inmediata conexión con la historia de River, ya que tanto Amadeo Carrizo como Ángel Amadeo Labruna son nombres sagrados en la tradición del club de Núñez. La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los hinchas celebraron la decisión como una muestra de identidad y gratitud hacia los ídolos. Algunos hasta bromearon con que el niño ya lleva en la sangre la impronta millonaria y que su destino futbolístico parecía marcado.
Julián Álvarez y su pareja Emilia Ferrero esperan a su primer hijo
El anuncio se complementó con un emotivo video compartido por la pareja en Instagram, donde revelaron el sexo del bebé. En la filmación, Álvarez reunió a familiares y amigos en una canchita de tierra, pateó una pelota hacia el arco y, al entrar, explotaron bengalas de humo celeste, confirmando que esperan un varón.
Las lágrimas y los abrazos fueron protagonistas de una escena que rápidamente recorrió los medios deportivos. Más allá del costado emotivo, el gesto de Julián también fue leído como una reafirmación de sus raíces. Aunque hoy brilla en Europa y es pieza clave para el Atlético Madrid de Diego Simeone, el delantero no olvida su paso por River, donde se formó y alcanzó la gloria antes de emigrar.
En un presente cargado de goles y con la ilusión de seguir sumando títulos, el campeón del mundo también se prepara para asumir su rol más importante: el de ser padre. Y con el nombre elegido, dejó claro que la historia de la Banda Roja seguirá latiendo fuerte en su familia.
