Julián Álvarez reveló el nombre de su futuro hijo y emocionó a los hinchas de River

Las lágrimas y los abrazos fueron protagonistas de una escena que rápidamente recorrió los medios deportivos. Más allá del costado emotivo, el gesto de Julián también fue leído como una reafirmación de sus raíces. Aunque hoy brilla en Europa y es pieza clave para el Atlético Madrid de Diego Simeone, el delantero no olvida su paso por River, donde se formó y alcanzó la gloria antes de emigrar.

En un presente cargado de goles y con la ilusión de seguir sumando títulos, el campeón del mundo también se prepara para asumir su rol más importante: el de ser padre. Y con el nombre elegido, dejó claro que la historia de la Banda Roja seguirá latiendo fuerte en su familia.