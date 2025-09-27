Cómo identificaron a "Pequeño J", el presunto autor intelectual del triple crimen

De esta manera, los fiscales pidieron la triangulación de antenas de telefonía celular. Gracias a esto se pudo saber que “Pequeño J” se reunió antes y después del 20 de septiembre a la madrugada -cuando Brenda, Morena y Lara fueron asesinadas- con Matías Ozorio, su presunto ladero, también buscado con una alerta roja de Interpol. Para Arribas, Ozorio estuvo presente él mismo en el triple crimen como garante de los asesinatos ordenados por el narco.

El teléfono de Valverde Victoriano también llevó a que en la noche del viernes puedan allanar su último aguantadero, una cueva en Isidro Casanova, jurisdicción de La Matanza. Allí, la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense secuestró documentación, una pistola calibre .40 y un pantalón con manchas de sangre, que podrá analizarse para determinar si esa sangre corresponde a las tres víctimas de Florencio Varela.