Horóscopo: el signo al que mas cuesta sacarle la ficha

En vínculos y proyectos, esta actitud puede generar sorpresa. La astrología aclara que Géminis necesita movimiento y variedad para sentirse vivo. Dentro de los signos del zodíaco, es el que mejor se adapta a contextos cambiantes. El horóscopo concluye que su imprevisibilidad es, en realidad, una forma avanzada de evolución mental.