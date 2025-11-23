Dueño de balneario de Mar del Plata rompe el mercado: "No puede ser que una carpa sea un objeto de lujo"
La ciudad de Mar del Plata tuvo un fin de semana largo con mucha gente y aspiran a que el verano 2026 sea parecido al de los viejos buenos tiempos.
El dueño del tradicional Balneario 12 de Punta Mogotes, en la ciudad de Mar del Plata, salió a romper el mercado con precios "low cost", desde el valor de la carta y hasta la carta de comidas del restaurant, que promete ser más barato que hacerlo en una estación de subte o las de trenes de Retiro y Constitución.
En una entrevista con el canal de noticias C5N, Augusto Digiovanni, dueño del parador de playa del fútbol argentino, remarcó que "alquilar una carpa no puede ser un objeto de lujo" y que aspira a que mucha gente pueda concurrir a los balnearios "con precios acordes".
Mar del Plata y la expectativa de un nuevo verano
Hasta ahora las reservas para el verano en hoteles, departamentos y casas para el verano 2026 sigue siendo baja pero eso mismo no sucede en algunos balnearios, sobre todo en el B12 de Punta Mogotes.
"Nosotros este año cobramos lo mismo que cobraban todos el año pasado, creemos que debemos hacer un esfuerzo para que la gente pueda venir y disfrutar sin tener que hipotecarse. Por eso, estamos con un nivel de reservas muy buena", le dijo Digiovanni a C5N.
"Nosotros queremos llenar el balneario, el negocio es ese, yo no quiero que vengas una sola vez y no puedas más. Me parece que el sacrificio se hizo todo el año y las vacaciones tienen que ser un placer, no tienen que ser otro sacrificio", sentenció.
"No puede ser que una carpa sea un objeto de lujo, no cuento con nosotros para eso, que la gente cuente con nosotros para poder irse de vacaciones", completó.
Además, el dueño del B12 anunció precios bajos en su restaurante: "vamos a tener un sándwich de milanesa de pollo a 7 mil pesos y en estos días vamos a dar a conocer el resto de la 'carta' para que comer tampoco sea un problema de los que vienen a la playa".
Cuánto cuesta una carpa en el verano 2025/26
Los precios ya están definidos en el Balneario 12 y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:
Enero:
- Carpa diario: $80.000
- Mes entero: $2.000.000
- Primera quincena: $1.100.000
- Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000
- 10 días: $800.000
- Semana: $560.000
- Estacionamiento: $15.000
Febrero:
- Mes completo: $1.700.000
- Quincena: $900.000
- Semana: $500.000
- Carpa diaria: $80.000
