Dueño de balneario de Mar del Plata rompe el mercado: "No puede ser que una carpa sea un objeto de lujo"

Augusto Digiovanni Augusto Digiovanni, Balneario 12 de Mar del Plata

"No puede ser que una carpa sea un objeto de lujo, no cuento con nosotros para eso, que la gente cuente con nosotros para poder irse de vacaciones", completó.

Además, el dueño del B12 anunció precios bajos en su restaurante: "vamos a tener un sándwich de milanesa de pollo a 7 mil pesos y en estos días vamos a dar a conocer el resto de la 'carta' para que comer tampoco sea un problema de los que vienen a la playa".

Cuánto cuesta una carpa en el verano 2025/26

Playa Punta Mogotes.jpg Punta Mogotes y el Bosque Peralta Ramos, de lo más elegido en Mar del Plata.

Los precios ya están definidos en el Balneario 12 y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:

Enero:

Carpa diario : $80.000

: $80.000 Mes entero : $2.000.000

: $2.000.000 Primera quincena : $1.100.000

: $1.100.000 Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000

(la más demandada): $1.200.000 10 días : $800.000

: $800.000 Semana : $560.000

: $560.000 Estacionamiento: $15.000

Febrero: