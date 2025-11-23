Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en Buenos Aires: cuándo regresan las tormentas fuertes
Los pronosticadores del tiempo ya prevé un pronto regreso de la inestabilidad, con lluvias y tormentas en el AMBA. Cómo sigue el clima.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita un fin de semana largo con buenas condiciones del clima pero la estabilidad no se extendería por muchos días más, ya que asoma la fecha de regreso de las lluvias, y tras el nuevo cambio en el pronóstico, también se vienen las tormentas.
El descanso extendido tuvo un domingo con tiempo ideal, bien primaveral, con nubosidad variable y manteniéndose la tendencia de mañanas frescas y tardes más cálidas, con temperaturas de entre 12 y 24 grados.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el lunes feriado también se anticipa con clima agradable, ya que el organismo prevé cielo algo nublado durante el día y despejado en la noche, con temperaturas de entre 13 grados para la mínima y 26 para la máxima.
En cuanto a la mini semana, comienza el martes con cielo algo nublado y temperaturas en ascenso, con marcas de entre 16 y 29 grados; y sigue el miércoles con cielo parcialmente nublado desde la tarde, una mínima de 18 y una máxima de 31, siendo el más caluroso de los próximos días.
Cuándo llegan las lluvias y tormentas al AMBA
Tal como viene pasando, el pronóstico extendido del SMN sigue sin prever lluvias ni tormentas para las próximas jornadas. Según el organismo, el jueves tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 20 grados de mínima y 29 de máxima.
Del mismo modo, se anticipa un cierre de mini semana con cielo mayormente nublado para el viernes, y acompañado por temperaturas que rondarán entre 20 y 25 grados; condiciones casi similares para el sábado, con marcas de entre 16 y 24.
Al contrario, el sitio especializado Meteored afianza su pronóstico de precipitaciones, las que ahora se adelantarían al jueves 27. Según este portal, la inestabilidad iba a regresar el próximo viernes, pero ahora sería una jornada antes.
Este portal meteorológico tiene 50% de probabilidades de tormentas para horas de la noche del jueves. Incluso regresaría para el mediodía y la tarde del sábado 29 de noviembre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario