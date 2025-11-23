Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en Buenos Aires: cuándo regresan las tormentas fuertes

Cuándo llegan las lluvias y tormentas al AMBA

Tal como viene pasando, el pronóstico extendido del SMN sigue sin prever lluvias ni tormentas para las próximas jornadas. Según el organismo, el jueves tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 20 grados de mínima y 29 de máxima.

Del mismo modo, se anticipa un cierre de mini semana con cielo mayormente nublado para el viernes, y acompañado por temperaturas que rondarán entre 20 y 25 grados; condiciones casi similares para el sábado, con marcas de entre 16 y 24.

meteored (6)

Al contrario, el sitio especializado Meteored afianza su pronóstico de precipitaciones, las que ahora se adelantarían al jueves 27. Según este portal, la inestabilidad iba a regresar el próximo viernes, pero ahora sería una jornada antes.

Este portal meteorológico tiene 50% de probabilidades de tormentas para horas de la noche del jueves. Incluso regresaría para el mediodía y la tarde del sábado 29 de noviembre.