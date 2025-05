Horóscopo: el signo del zodíaco que es el más callado y peligroso de todos

El signo del zodíaco más callado y peligroso de todos

Escorpio es el signo que mejor representa el binomio "callado y peligroso". Regido por Plutón, es reservado, emocionalmente profundo y con una fuerte tendencia a no perdonar cuando siente que fue traicionado. Se lo menciona como uno de los signos más poderosos.

Su forma de actuar puede desconcertar a los demás signos del zodíaco: parece distante, pero en realidad está procesando todo. Tiene una enorme capacidad para detectar mentiras y manipular situaciones si lo cree necesario.

Los expertos en astrología coinciden: Escorpio no busca el conflicto, pero tampoco lo esquiva. Su silencio es su arma más efectiva. Puede parecer que no dice nada, pero cuando toma una decisión, no hay vuelta atrás. Por eso, conviene no subestimar a este representante de los signos del zodíaco. Con Escorpio, lo que no se ve, puede ser lo más peligroso.