Horóscopo: el signo del zodíaco que recuperará protagonismo y el que cerrará una etapa

Aries: será momento de resolver cuestiones familiares pendientes para comenzar la semana con mayor tranquilidad.

será momento de resolver cuestiones familiares pendientes para comenzar la semana con mayor tranquilidad. Tauro: una conversación podrá cambiar su perspectiva sobre un proyecto importante.

una conversación podrá cambiar su perspectiva sobre un proyecto importante. Géminis: deberá organizar mejor sus gastos y planificar antes de tomar decisiones económicas.

deberá organizar mejor sus gastos y planificar antes de tomar decisiones económicas. Cáncer: su intuición estará especialmente fortalecida y lo ayudará a elegir el camino correcto.

su intuición estará especialmente fortalecida y lo ayudará a elegir el camino correcto. Virgo: la flexibilidad será clave para avanzar en proyectos compartidos.

la flexibilidad será clave para avanzar en proyectos compartidos. Libra: aparecerán desafíos laborales que le permitirán demostrar todo su potencial.

aparecerán desafíos laborales que le permitirán demostrar todo su potencial. Escorpio: recuperará el entusiasmo gracias a un proyecto relacionado con estudios, viajes o crecimiento personal.

recuperará el entusiasmo gracias a un proyecto relacionado con estudios, viajes o crecimiento personal. Sagitario: será conveniente revisar compromisos antes de asumir nuevas responsabilidades.

será conveniente revisar compromisos antes de asumir nuevas responsabilidades. Capricornio: una conversación sincera fortalecerá un vínculo importante.

una conversación sincera fortalecerá un vínculo importante. Acuario: la organización le permitirá resolver asuntos pendientes y avanzar con mayor tranquilidad.

Por otra parte, el período continúa influenciado por Mercurio retrógrado en Cáncer, un fenómeno que, según la astrología, afectará especialmente a Cáncer, Capricornio, Aries y Libra, impulsándolos a revisar vínculos, decisiones y situaciones del pasado antes de dar nuevos pasos. Aunque estas interpretaciones forman parte de las creencias astrológicas y no tienen respaldo científico, muchas personas las utilizan como una guía para reflexionar sobre distintos aspectos de su vida.