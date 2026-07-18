Turismo en Brasil: el encantador pueblo del sur alejado del ruido e ideal para relajarse

En este rincón del sur de Brasil, el mar es mucho más que un paisaje. Las playas de Garopaba son un punto de encuentro para los amantes de los deportes acuáticos durante todo el año. Entre las actividades más elegidas se destacan:

Surf , con olas para principiantes en la playa central y sectores más desafiantes en Silveira , Ferrugem y Siriú .

, con olas para principiantes en la playa central y sectores más desafiantes en , y . Kitesurf , especialmente cuando el viento sur favorece las condiciones en Barra y Silveira.

, especialmente cuando el viento sur favorece las condiciones en Barra y Silveira. Stand up paddle , ideal para recorrer las aguas tranquilas de las bahías.

, ideal para recorrer las aguas tranquilas de las bahías. Kayak, una alternativa para explorar la bahía y la laguna de Siriú al atardecer.

Además, las excursiones en barco permiten llegar hasta la Ilha do Coral, uno de los mejores lugares para practicar buceo y descubrir la riqueza de la fauna y la flora marina en aguas de gran transparencia.

Dónde queda Garopaba

Ubicado en el sur de Brasil, dentro del estado de Santa Catarina, este destino se encuentra a pocos kilómetros de Florianópolis. Se trata de un tranquilo pueblo costero que conserva su esencia natural, con playas extensas, dunas y paisajes protegidos que lo convierten en una excelente alternativa para quienes buscan disfrutar del Turismo en Brasil lejos de los balnearios más concurridos.

Cómo llegar Garopaba

Quienes viajen desde Florianópolis pueden llegar a este destino por la BR-101 en dirección sur y luego continuar por la SC-434. El trayecto es de unos 90 kilómetros y demanda aproximadamente una hora y media en auto.

También es posible salir desde el aeropuerto de la capital catarinense en vehículo particular o mediante un servicio de traslado, además de contar con líneas de ómnibus que conectan de forma directa con este encantador pueblo del sur de Brasil.