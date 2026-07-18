Aseguran que está confirmado quién va a cantar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026
Desde el campo de juego del MetLife Stadium, un periodista dijo estar escuchando la prueba de sonido del Himno Nacional Argentino.
En las últimas horas, la transmisión en vivo de la TV Pública sacudió el panorama del espectáculo y el deporte al confirmar que María Becerra será la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino este domingo en el césped del MetLife Stadium.
Si bien la organización de la FIFA todavía no emitió un comunicado oficial —siguiendo su estricto protocolo de sorpresas para las ceremonias de clausura—, la primicia llegó directamente desde el campo de juego en Nueva Jersey.
Uno de los periodistas enviados por la señal estatal relató al aire que se encontraba presenciando las tradicionales pruebas técnicas de audio y, tras unos minutos de expectativa, afirmó con total seguridad que la voz que retumbaba en los altoparlantes del estadio era, de forma inconfundible, la de la artista oriunda de Quilmes.
El deseo del plantel y el recuerdo de Lali Espósito
La elección del artista para el himno había generado un fuerte debate y muchísimas especulaciones en los días previos. En el búnker de la Selección se manejaba con fuerza la versión de que los propios jugadores del combinado nacional habían deslizado su deseo de contar nuevamente con Lali Espósito, buscando repetir la mística y la cábala de la final de Qatar 2022, donde la cantante brilló minutos antes del choque contra Francia.
Sin embargo, los compromisos de agenda y las decisiones de la producción artística de la Copa del Mundo terminaron inclinando la balanza para que "La Nena de Argentina" asuma la máxima responsabilidad cultural y patriótica ante los ojos del planeta entero.
La presencia de la intérprete de "Corazón Vacío" en los Estados Unidos no era ninguna novedad para sus fanáticos, aunque hasta hoy se la vinculaba a otra megaproducción.
María Becerra ya tenía pautada una aparición estelar en Nueva York para formar parte del especial "CELEBRANDO EL MUNDIAL", un megaevento organizado por la cadena internacional Telemundo que servirá como la antesala oficial del partido y que comenzará a transmitirse a las 10 de la mañana (hora argentina).
Con la confirmación de su presencia en el MetLife Stadium, la cantante coronará un domingo histórico para su carrera, llevando la bandera de la música urbana nacional al escenario deportivo más importante de la Tierra.
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