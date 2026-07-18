Aseguran que está confirmado quién va a cantar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026

La presencia de la intérprete de "Corazón Vacío" en los Estados Unidos no era ninguna novedad para sus fanáticos, aunque hasta hoy se la vinculaba a otra megaproducción.

María Becerra ya tenía pautada una aparición estelar en Nueva York para formar parte del especial "CELEBRANDO EL MUNDIAL", un megaevento organizado por la cadena internacional Telemundo que servirá como la antesala oficial del partido y que comenzará a transmitirse a las 10 de la mañana (hora argentina).

María Becerra estará este domingo en un evento en Nueva York por el Mundial 2026. ¿Canta el Himno en la final?

Con la confirmación de su presencia en el MetLife Stadium, la cantante coronará un domingo histórico para su carrera, llevando la bandera de la música urbana nacional al escenario deportivo más importante de la Tierra.